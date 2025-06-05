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سعر Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) المباشر لليوم هو USD 104,905 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 628.42M . يتم تحديث سعر XSOLVBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solv Protocol Staked BTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Solv Protocol Staked BTC خلال اليوم هو -0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.99K

أداء سعر Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solv Protocol Staked BTC مقابل USD هو $ -102.5300997547 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solv Protocol Staked BTC مقابل USD هو $ +12,988.9384610000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solv Protocol Staked BTC مقابل USD هو $ +27,649.9577170000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solv Protocol Staked BTC مقابل USD هو $ +17,338.79528470787 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -102.5300997547 -0.09% 30 يوم $ +12,988.9384610000 +12.38% 60 يوم $ +27,649.9577170000 +26.36% 90 يوم $ +17,338.79528470787 +19.80%

تحليل سعر Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solv Protocol Staked BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 104,174$ 104,174 $ 104,174 24 ساعة مرتفع $ 105,707$ 105,707 $ 105,707 عالية طوال الوقت $ 117,077$ 117,077 $ 117,077 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -0.09% تغير السعر (7 أيام) -2.60%

معلومات سوق Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: