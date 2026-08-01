سعر Bitcoin on Rootstock اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitcoin on Rootstock (RBTC) اليوم هو $ 64,127، مع تغير بنسبة 1.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RBTC الحالي إلى USD هو $ 64,127 لكل RBTC.

يحتل Bitcoin on Rootstock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,520,589، مع عرض متداول قدره 210.83 RBTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RBTC بين $ 62,667 (أدنى) و$ 63,826 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 129,296، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 3,194.57.

على المدى القصير، تحرك RBTC بمقدار +0.46% خلال الساعة الماضية و-0.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.69K.

معلومات سوق Bitcoin on Rootstock (RBTC)

القيمة السوقية $ 13.52M$ 13.52M $ 13.52M الحجم (24 ساعة) $ 59.69K$ 59.69K $ 59.69K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.52M$ 13.52M $ 13.52M إمداد دورة التداول 210.83 210.83 210.83 إجمالي العرض 210.8276712715032 210.8276712715032 210.8276712715032

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin on Rootstock هي $ 13.52M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.69K. العرض المتداول لـ RBTC يبلغ 210.83، مع إجمالي عرض 210.8276712715032. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.52M.