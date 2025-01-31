شعار Midas mTBILL

سعر Midas mTBILL (MTBILL)

USD

مخطط سعر Midas mTBILL (MTBILL) المباشر

$1.016
$1.016$1.016
0.00%(1D)

سعر Midas mTBILL (MTBILL) لليوم

سعر Midas mTBILL (MTBILL) المباشر لليوم هو USD 1.016. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MTBILL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Midas mTBILL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Midas mTBILL خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MTBILL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MTBILL.

أداء سعر Midas mTBILL (MTBILL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Midas mTBILL مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Midas mTBILL مقابل USD هو $ +0.0023683976 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Midas mTBILL مقابل USD هو $ +0.0061132720 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Midas mTBILL مقابل USD هو $ +0.00998386 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0.00.00%
30 يوم$ +0.0023683976+0.23%
60 يوم$ +0.0061132720+0.60%
90 يوم$ +0.00998386+0.99%

تحليل سعر Midas mTBILL (MTBILL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Midas mTBILL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.016
$ 1.016$ 1.016

$ 1.016
$ 1.016$ 1.016

$ 1.016
$ 1.016$ 1.016

0.00%

0.00%

+0.05%

معلومات سوق Midas mTBILL (MTBILL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

ما هو Midas mTBILL ( MTBILL )

Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. 

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Midas mTBILL (MTBILL)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Midas mTBILL (MTBILL)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة MTBILL إلى العملات المحلية

1 MTBILL إلى AUD
A$1.6256
1 MTBILL إلى GBP
0.8128
1 MTBILL إلى EUR
0.97536
1 MTBILL إلى USD
$1.016
1 MTBILL إلى MYR
RM4.48056
1 MTBILL إلى TRY
36.4236
1 MTBILL إلى JPY
¥156.49448
1 MTBILL إلى RUB
100.0252
1 MTBILL إلى INR
88.04656
1 MTBILL إلى IDR
Rp16,655.73504
1 MTBILL إلى PHP
59.32424
1 MTBILL إلى EGP
￡E.51.03368
1 MTBILL إلى BRL
R$5.96392
1 MTBILL إلى CAD
C$1.46304
1 MTBILL إلى BDT
123.93168
1 MTBILL إلى NGN
1,570.31944
1 MTBILL إلى UAH
42.45864
1 MTBILL إلى VES
Bs57.912
1 MTBILL إلى PKR
Rs283.32176
1 MTBILL إلى KZT
527.24304
1 MTBILL إلى THB
฿34.17824
1 MTBILL إلى TWD
NT$33.43656
1 MTBILL إلى CHF
Fr0.9144
1 MTBILL إلى HKD
HK$7.91464
1 MTBILL إلى MAD
.د.م10.19048