سعر Midas mTBILL (MTBILL)
سعر Midas mTBILL (MTBILL) المباشر لليوم هو USD 1.016. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MTBILL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Midas mTBILL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Midas mTBILL خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Midas mTBILL مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Midas mTBILL مقابل USD هو $ +0.0023683976 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Midas mTBILL مقابل USD هو $ +0.0061132720 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Midas mTBILL مقابل USD هو $ +0.00998386 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ +0.0023683976
|+0.23%
|60 يوم
|$ +0.0061132720
|+0.60%
|90 يوم
|$ +0.00998386
|+0.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Midas mTBILL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
0.00%
+0.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills.
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