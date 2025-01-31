احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MTBILL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MTBILL.

سعر Midas mTBILL (MTBILL) المباشر لليوم هو USD 1.016 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MTBILL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Midas mTBILL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Midas mTBILL خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Midas mTBILL (MTBILL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Midas mTBILL مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Midas mTBILL مقابل USD هو $ +0.0023683976 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Midas mTBILL مقابل USD هو $ +0.0061132720 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Midas mTBILL مقابل USD هو $ +0.00998386 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ +0.0023683976 +0.23% 60 يوم $ +0.0061132720 +0.60% 90 يوم $ +0.00998386 +0.99%

تحليل سعر Midas mTBILL (MTBILL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Midas mTBILL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 24 ساعة مرتفع $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 عالية طوال الوقت $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.05%

معلومات سوق Midas mTBILL (MTBILL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: