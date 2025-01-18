سعر Brazilian Digital (BRZ)
سعر Brazilian Digital (BRZ) المباشر لليوم هو USD 0.165971. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Brazilian Digital الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.28K
- تغيير سعر Brazilian Digital خلال اليوم هو +0.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Brazilian Digital مقابل USD هو $ +0.0007028 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brazilian Digital مقابل USD هو $ +0.0039685657 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brazilian Digital مقابل USD هو $ -0.0008643769 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brazilian Digital مقابل USD هو $ -0.009777973844821 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0007028
|+0.43%
|30 يوم
|$ +0.0039685657
|+2.39%
|60 يوم
|$ -0.0008643769
|-0.52%
|90 يوم
|$ -0.009777973844821
|-5.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Brazilian Digital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
+0.43%
+0.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BRZ is the first stable coin backed by Brazilian Reais (BRL). It'll allow Brazilian residents to directly ramp up in international exchanges and actively trade the Brazilian currency against pairs of different classes, including Bitcoin, other stable coins, utility and security tokens. It will be a powerful tool that will allow Brazilians to move and hedge Brazilians reais internationally. BRZ is always fully backed and holders can either purchase it for 1BRL or redeem it with a discount of 1% in Brazil.
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