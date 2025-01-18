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سعر Brazilian Digital (BRZ) المباشر لليوم هو USD 0.165971 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BRZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Brazilian Digital الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.28K - تغيير سعر Brazilian Digital خلال اليوم هو +0.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Brazilian Digital (BRZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brazilian Digital مقابل USD هو $ +0.0007028 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Brazilian Digital مقابل USD هو $ +0.0039685657 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Brazilian Digital مقابل USD هو $ -0.0008643769 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Brazilian Digital مقابل USD هو $ -0.009777973844821 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0007028 +0.43% 30 يوم $ +0.0039685657 +2.39% 60 يوم $ -0.0008643769 -0.52% 90 يوم $ -0.009777973844821 -5.56%

تحليل سعر Brazilian Digital (BRZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brazilian Digital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.164387$ 0.164387 $ 0.164387 24 ساعة مرتفع $ 0.169765$ 0.169765 $ 0.169765 عالية طوال الوقت $ 9.99$ 9.99 $ 9.99 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) +0.43% تغير السعر (7 أيام) +0.17%

معلومات سوق Brazilian Digital (BRZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: