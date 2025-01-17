سعر Bedrock BTC (BRBTC)
سعر Bedrock BTC (BRBTC) المباشر لليوم هو USD 92,678. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.88M. يتم تحديث سعر BRBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bedrock BTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.72
- تغيير سعر Bedrock BTC خلال اليوم هو +0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 182.17
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خلال اليوم، كان سعر Bedrock BTC مقابل USD هو $ +51.29 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bedrock BTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bedrock BTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bedrock BTC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +51.29
|+0.06%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bedrock BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.06%
+2.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems.
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