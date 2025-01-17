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سعر Bedrock BTC (BRBTC) المباشر لليوم هو USD 92,678 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.88M . يتم تحديث سعر BRBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bedrock BTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.72 - تغيير سعر Bedrock BTC خلال اليوم هو +0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 182.17

أداء سعر Bedrock BTC (BRBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bedrock BTC مقابل USD هو $ +51.29 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bedrock BTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bedrock BTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bedrock BTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +51.29 +0.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bedrock BTC (BRBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bedrock BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 91,218$ 91,218 $ 91,218 24 ساعة مرتفع $ 92,930$ 92,930 $ 92,930 عالية طوال الوقت $ 92,930$ 92,930 $ 92,930 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.06% تغير السعر (7 أيام) +2.75%

معلومات سوق Bedrock BTC (BRBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: