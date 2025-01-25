سعر Sovryn Dollar (DLLR)
سعر Sovryn Dollar (DLLR) المباشر لليوم هو USD 0.998183. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DLLR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sovryn Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.66K
- تغيير سعر Sovryn Dollar خلال اليوم هو +0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DLLR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DLLR.
خلال اليوم، كان سعر Sovryn Dollar مقابل USD هو $ +0.00060275 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sovryn Dollar مقابل USD هو $ +0.0169592289 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sovryn Dollar مقابل USD هو $ -0.0042156262 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sovryn Dollar مقابل USD هو $ +0.0209639713836234 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00060275
|+0.06%
|30 يوم
|$ +0.0169592289
|+1.70%
|60 يوم
|$ -0.0042156262
|-0.42%
|90 يوم
|$ +0.0209639713836234
|+2.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sovryn Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
+0.06%
+0.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitcoin-backed dollar-pegged stablecoin, forked from Liquity, with RBTC (rootstock bitcoin peg) as the collateral. Currently overcollateralized 300% by bitcoin. Has been on mainnet for over a year.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DLLR إلى AUD
A$1.57712914
|1 DLLR إلى GBP
￡0.7985464
|1 DLLR إلى EUR
€0.94827385
|1 DLLR إلى USD
$0.998183
|1 DLLR إلى MYR
RM4.36205971
|1 DLLR إلى TRY
₺35.57524212
|1 DLLR إلى JPY
¥155.74649349
|1 DLLR إلى RUB
₽97.53246093
|1 DLLR إلى INR
₹86.02341094
|1 DLLR إلى IDR
Rp16,099.72355249
|1 DLLR إلى PHP
₱58.14415975
|1 DLLR إلى EGP
￡E.50.15869575
|1 DLLR إلى BRL
R$5.89926153
|1 DLLR إلى CAD
C$1.42740169
|1 DLLR إلى BDT
৳121.76834417
|1 DLLR إلى NGN
₦1,554.79978629
|1 DLLR إلى UAH
₴41.84383136
|1 DLLR إلى VES
Bs55.898248
|1 DLLR إلى PKR
Rs277.96402001
|1 DLLR إلى KZT
₸517.18855779
|1 DLLR إلى THB
฿33.48903965
|1 DLLR إلى TWD
NT$32.68051142
|1 DLLR إلى CHF
Fr0.8983647
|1 DLLR إلى HKD
HK$7.76586374
|1 DLLR إلى MAD
.د.م9.95188451