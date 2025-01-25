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سعر Sovryn Dollar (DLLR)

USD

مخطط سعر Sovryn Dollar (DLLR) المباشر

$0.998183
$0.998183$0.998183
0.00%(1D)

سعر Sovryn Dollar (DLLR) لليوم

سعر Sovryn Dollar (DLLR) المباشر لليوم هو USD 0.998183. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DLLR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sovryn Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.66K
- تغيير سعر Sovryn Dollar خلال اليوم هو +0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Sovryn Dollar (DLLR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sovryn Dollar مقابل USD هو $ +0.00060275 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sovryn Dollar مقابل USD هو $ +0.0169592289 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sovryn Dollar مقابل USD هو $ -0.0042156262 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sovryn Dollar مقابل USD هو $ +0.0209639713836234 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00060275+0.06%
30 يوم$ +0.0169592289+1.70%
60 يوم$ -0.0042156262-0.42%
90 يوم$ +0.0209639713836234+2.15%

تحليل سعر Sovryn Dollar (DLLR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sovryn Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.990239
$ 0.990239$ 0.990239

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.054
$ 1.054$ 1.054

+0.28%

+0.06%

+0.55%

معلومات سوق Sovryn Dollar (DLLR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.66K
$ 12.66K$ 12.66K

0.00
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ما هو Sovryn Dollar ( DLLR )

Bitcoin-backed dollar-pegged stablecoin, forked from Liquity, with RBTC (rootstock bitcoin peg) as the collateral. Currently overcollateralized 300% by bitcoin. Has been on mainnet for over a year.

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المصدر Sovryn Dollar (DLLR)

مستند تقني
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عملة DLLR إلى العملات المحلية

1 DLLR إلى AUD
A$1.57712914
1 DLLR إلى GBP
0.7985464
1 DLLR إلى EUR
0.94827385
1 DLLR إلى USD
$0.998183
1 DLLR إلى MYR
RM4.36205971
1 DLLR إلى TRY
35.57524212
1 DLLR إلى JPY
¥155.74649349
1 DLLR إلى RUB
97.53246093
1 DLLR إلى INR
86.02341094
1 DLLR إلى IDR
Rp16,099.72355249
1 DLLR إلى PHP
58.14415975
1 DLLR إلى EGP
￡E.50.15869575
1 DLLR إلى BRL
R$5.89926153
1 DLLR إلى CAD
C$1.42740169
1 DLLR إلى BDT
121.76834417
1 DLLR إلى NGN
1,554.79978629
1 DLLR إلى UAH
41.84383136
1 DLLR إلى VES
Bs55.898248
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517.18855779
1 DLLR إلى THB
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