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سعر Sovryn Dollar (DLLR) المباشر لليوم هو USD 0.998183 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DLLR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sovryn Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.66K - تغيير سعر Sovryn Dollar خلال اليوم هو +0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sovryn Dollar (DLLR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sovryn Dollar مقابل USD هو $ +0.00060275 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sovryn Dollar مقابل USD هو $ +0.0169592289 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sovryn Dollar مقابل USD هو $ -0.0042156262 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sovryn Dollar مقابل USD هو $ +0.0209639713836234 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00060275 +0.06% 30 يوم $ +0.0169592289 +1.70% 60 يوم $ -0.0042156262 -0.42% 90 يوم $ +0.0209639713836234 +2.15%

تحليل سعر Sovryn Dollar (DLLR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sovryn Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.990239$ 0.990239 $ 0.990239 24 ساعة مرتفع $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 عالية طوال الوقت $ 1.054$ 1.054 $ 1.054 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) +0.06% تغير السعر (7 أيام) +0.55%

معلومات سوق Sovryn Dollar (DLLR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: