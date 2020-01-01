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โทเค็น ระบบนิเวศ Plume Network ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Plume Network เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.469
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
3
USD1
USD1
USD1
$ 1.00013
0.00%
+0.01%
-0.01%
$ 4.39B
$ 840.28K
4
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 4.25M
5
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 958.17M
--
6
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.25M
--
7
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,042
-0.09%
+0.01%
-0.83%
$ 533.63M
$ 3.81K
8
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999273
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.76M
$ 4.69M
9
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99985
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.76M
10
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.013059
-0.62%
+0.62%
+6.51%
$ 75.72M
$ 29.63M
11
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,362.97
-0.01%
-0.00%
-0.31%
$ 71.25M
$ 449.70K
12
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1.087
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 68.14M
--
13
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
0.00%
$ 66.45M
--
14
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 58.08M
--
15
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
ACRDX
$ 1.021
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 51.06M
--
16
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999624
0.00%
0.00%
+0.23%
$ 33.75M
$ 3.72M
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.284398
-0.57%
-0.01%
-8.00%
$ 15.42M
$ 106.58K
18
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,885.2
+0.08%
+0.00%
+0.66%
$ 13.84M
$ 124.38K
19
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.32M
--
20
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
--
0.00%
$ 10.86M
--
21
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 5.09M
--
22
Plume USD
Plume USD
PUSD
$ 1.001
0.00%
+0.00%
+0.29%
$ 4.51M
$ 3.60K
23
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
24
Nest WisdomTree Vault
Nest WisdomTree Vault
NWISDOM
$ 0.987864
+0.05%
+0.00%
+1.86%
$ 2.92M
--
25
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999227
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.47M
$ 648.30K
26
Nest Treasury Vault
Nest Treasury Vault
NTBILL
$ 1.054
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 2.44M
--
27
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.24M
--
28
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.017
0.00%
-0.05%
-5.92%
$ 1.34M
$ 110.36
29
Wrapped Plume
Wrapped Plume
WPLUME
$ 0.01314159
-0.53%
+0.01%
+7.18%
$ 956.66K
$ 4.02K
30
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.001
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 352.51K
$ 169.67
31
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1.068
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 184.94K
--
32
Nest Apollo ACRDX Vault
Nest Apollo ACRDX Vault
NACRDX
$ 1.001
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 100.22K
--
33
Nest Credit Vault
Nest Credit Vault
NCREDIT
$ 1.051
+0.10%
+0.00%
+0.77%
$ 41.16K
--
34
Nest Elixir Vault
Nest Elixir Vault
NELIXIR
$ 1.047
0.00%
0.00%
0.00%
$ 33.92K
--
35
Nest Institutional Vault
Nest Institutional Vault
NINSTO
$ 1.019
0.00%
0.00%
0.00%
$ 12.10K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Plume Network คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Plume Network เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 35 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $90.83B
โทเค็น ระบบนิเวศ Plume Network ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Plume Network ที่ติดตามบน MEXC นั้น PLUME แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.62% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Plume Network กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 35 ระบบนิเวศ Plume Network ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Plume Network ยอดนิยม รวมถึง USDC, LINK, USD1. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Plume Network คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Plume Network ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $90.83B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Plume Network นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง