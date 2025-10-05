ราคาปัจจุบัน Midas mMEV วันนี้ คือ 1.073 USD ติดตามการอัปเดตราคา MMEV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MMEV ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Midas mMEV วันนี้ คือ 1.073 USD ติดตามการอัปเดตราคา MMEV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MMEV ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MMEV

ข้อมูลราคา MMEV

เอกสารไวท์เปเปอร์ MMEV

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MMEV

โทเคโนมิกส์ MMEV

การคาดการณ์ราคา MMEV

Midas mMEV ราคา (MMEV)

ราคาปัจจุบัน 1 MMEV เป็น USD

$1.073
0.00%1D
USD
Midas mMEV (MMEV) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 14:03:29 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Midas mMEV (MMEV) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.073
ต่ำสุด 24h
$ 1.073
สูงสุด 24h

$ 1.073
$ 1.073
$ 1.073
$ 1.011
0.00%

0.00%

+0.17%

+0.17%

ราคาเรียลไทม์ Midas mMEV (MMEV) คือ $1.073 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMMEV ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.073 และราคาสูงสุด $ 1.073 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MMEV คือ $ 1.073 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.011

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MMEV มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.17% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Midas mMEV (MMEV) ข้อมูลการตลาด

$ 294.20K
--
$ 68.86M
275.88K
59,075,520.17936054
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Midas mMEV คือ $ 294.20K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MMEV คือ 275.88K โดยมีอุปทานรวมที่ 59075520.17936054 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 68.86M

ประวัติราคา Midas mMEV (MMEV) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Midas mMEV เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas mMEV เป็น USD เท่ากับ $ +0.0096993835
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas mMEV เป็น USD เท่ากับ $ +0.0210686769
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas mMEV เป็น USD เท่ากับ $ +0.03129241

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ +0.0096993835+0.90%
60 วัน$ +0.0210686769+1.96%
90 วัน$ +0.03129241+3.00%

อะไรคือ Midas mMEV (MMEV)

mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.

การคาดการณ์ราคา Midas mMEV (USD)

Midas mMEV (MMEV) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Midas mMEV (MMEV) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Midas mMEV

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Midas mMEV ตอนนี้!

MMEV เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Midas mMEV (MMEV)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Midas mMEV (MMEV) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MMEVโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Midas mMEV (MMEV)

วันนี้ Midas mMEV (MMEV) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MMEV เป็นUSD คือ 1.073 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MMEV เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MMEV เป็น USD คือ $ 1.073 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Midas mMEV คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MMEV คือ $ 294.20K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MMEV คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MMEV คือ 275.88K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MMEV คือเท่าใด?
MMEV ถึงราคา ATH ที่ 1.073 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MMEV คือเท่าไร?
MMEV ถึงราคา ATL ที่ 1.011 USD
ปริมาณการเทรดของ MMEV คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MMEV คือ -- USD
ปีนี้ MMEV จะสูงขึ้นอีกไหม?
MMEV อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MMEV เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 14:03:29 (UTC+8)

