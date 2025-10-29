ราคาปัจจุบัน Stargate Bridged WETH วันนี้ คือ 4,129.86 USD ติดตามการอัปเดตราคา WETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WETH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Stargate Bridged WETH วันนี้ คือ 4,129.86 USD ติดตามการอัปเดตราคา WETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WETH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WETH

ข้อมูลราคา WETH

โทเคโนมิกส์ WETH

การคาดการณ์ราคา WETH

Stargate Bridged WETH ราคา (WETH)

ราคาปัจจุบัน 1 WETH เป็น USD

$4,129.86
$4,129.86$4,129.86
-1.90%1D
Stargate Bridged WETH (WETH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:35:54 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Stargate Bridged WETH (WETH) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 4,070.93
$ 4,070.93$ 4,070.93
ต่ำสุด 24h
$ 4,219.94
$ 4,219.94$ 4,219.94
สูงสุด 24h

$ 4,070.93
$ 4,070.93$ 4,070.93

$ 4,219.94
$ 4,219.94$ 4,219.94

$ 4,751.86
$ 4,751.86$ 4,751.86

$ 3,428.61
$ 3,428.61$ 3,428.61

+0.03%

-1.91%

+2.66%

+2.66%

ราคาเรียลไทม์ Stargate Bridged WETH (WETH) คือ $4,129.86 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWETH ระหว่างราคาต่ำสุด $ 4,070.93 และราคาสูงสุด $ 4,219.94 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WETH คือ $ 4,751.86 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 3,428.61

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WETH มีการเปลี่ยนแปลง +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.91% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.66% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Stargate Bridged WETH (WETH) ข้อมูลการตลาด

$ 151.28M
$ 151.28M$ 151.28M

--
----

$ 151.28M
$ 151.28M$ 151.28M

36.64K
36.64K 36.64K

36,637.68545553817
36,637.68545553817 36,637.68545553817

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Stargate Bridged WETH คือ $ 151.28M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WETH คือ 36.64K โดยมีอุปทานรวมที่ 36637.68545553817 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 151.28M

ประวัติราคา Stargate Bridged WETH (WETH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Bridged WETH เป็น USD เท่ากับ $ -80.580763780026
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Bridged WETH เป็น USD เท่ากับ $ +101.0560222560
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Bridged WETH เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Bridged WETH เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -80.580763780026-1.91%
30 วัน$ +101.0560222560+2.45%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Stargate Bridged WETH (WETH)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา Stargate Bridged WETH (USD)

Stargate Bridged WETH (WETH) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Stargate Bridged WETH (WETH) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Stargate Bridged WETH

โทเคโนมิกส์ Stargate Bridged WETH (WETH)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Stargate Bridged WETH (WETH) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WETHโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Stargate Bridged WETH (WETH)

วันนี้ Stargate Bridged WETH (WETH) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WETH เป็นUSD คือ 4,129.86 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WETH เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WETH เป็น USD คือ $ 4,129.86 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Stargate Bridged WETH คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WETH คือ $ 151.28M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WETH คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WETH คือ 36.64K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WETH คือเท่าใด?
WETH ถึงราคา ATH ที่ 4,751.86 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WETH คือเท่าไร?
WETH ถึงราคา ATL ที่ 3,428.61 USD
ปริมาณการเทรดของ WETH คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WETH คือ -- USD
ปีนี้ WETH จะสูงขึ้นอีกไหม?
WETH อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WETH เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:35:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Stargate Bridged WETH (WETH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

