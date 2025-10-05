ราคาปัจจุบัน Midas mEDGE วันนี้ คือ 1.047 USD ติดตามการอัปเดตราคา MEDGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MEDGE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Midas mEDGE วันนี้ คือ 1.047 USD ติดตามการอัปเดตราคา MEDGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MEDGE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$1.047
$1.047
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Midas mEDGE (MEDGE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 14:03:22 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Midas mEDGE (MEDGE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.047
$ 1.047
ต่ำสุด 24h
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
สูงสุด 24h

$ 1.047
$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047

$ 1.005
$ 1.005

0.00%

0.00%

+0.18%

+0.18%

ราคาเรียลไทม์ Midas mEDGE (MEDGE) คือ $1.047 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMEDGE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.047 และราคาสูงสุด $ 1.047 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MEDGE คือ $ 1.047 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.005

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MEDGE มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.18% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Midas mEDGE (MEDGE) ข้อมูลการตลาด

$ 22.60M
$ 22.60M

--
----

$ 22.60M
$ 22.60M

21.59M
21.59M

21,587,725.39106249
21,587,725.39106249

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Midas mEDGE คือ $ 22.60M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MEDGE คือ 21.59M โดยมีอุปทานรวมที่ 21587725.39106249 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 22.60M

ประวัติราคา Midas mEDGE (MEDGE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Midas mEDGE เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas mEDGE เป็น USD เท่ากับ $ +0.0079039077
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas mEDGE เป็น USD เท่ากับ $ +0.0148686564
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas mEDGE เป็น USD เท่ากับ $ +0.02521687

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ +0.0079039077+0.75%
60 วัน$ +0.0148686564+1.42%
90 วัน$ +0.02521687+2.47%

อะไรคือ Midas mEDGE (MEDGE)

mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Midas mEDGE (USD)

Midas mEDGE (MEDGE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Midas mEDGE (MEDGE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Midas mEDGE

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Midas mEDGE ตอนนี้!

MEDGE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Midas mEDGE (MEDGE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Midas mEDGE (MEDGE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MEDGEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Midas mEDGE (MEDGE)

วันนี้ Midas mEDGE (MEDGE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MEDGE เป็นUSD คือ 1.047 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MEDGE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MEDGE เป็น USD คือ $ 1.047 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Midas mEDGE คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MEDGE คือ $ 22.60M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MEDGE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MEDGE คือ 21.59M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MEDGE คือเท่าใด?
MEDGE ถึงราคา ATH ที่ 1.047 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MEDGE คือเท่าไร?
MEDGE ถึงราคา ATL ที่ 1.005 USD
ปริมาณการเทรดของ MEDGE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MEDGE คือ -- USD
ปีนี้ MEDGE จะสูงขึ้นอีกไหม?
MEDGE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MEDGE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 14:03:22 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น