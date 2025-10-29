ราคาปัจจุบัน SuperReturn sSuperUSD วันนี้ คือ 1.042 USD ติดตามการอัปเดตราคา SSUPERUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SSUPERUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน SuperReturn sSuperUSD วันนี้ คือ 1.042 USD ติดตามการอัปเดตราคา SSUPERUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SSUPERUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

SuperReturn sSuperUSD ราคา (SSUPERUSD)

ราคาปัจจุบัน 1 SSUPERUSD เป็น USD

$1.042
$1.042
-0.10%1D
SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:16:47 (UTC+8)

ข้อมูลราคา SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.037
$ 1.037
ต่ำสุด 24h
$ 1.048
$ 1.048
สูงสุด 24h

$ 1.037
$ 1.037

$ 1.048
$ 1.048

$ 1.11
$ 1.11

$ 0.938938
$ 0.938938

-0.06%

-0.19%

+0.38%

+0.38%

ราคาเรียลไทม์ SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) คือ $1.042 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSSUPERUSD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.037 และราคาสูงสุด $ 1.048 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SSUPERUSD คือ $ 1.11 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.938938

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SSUPERUSD มีการเปลี่ยนแปลง -0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.19% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.38% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 3.42M
$ 3.42M

--
--

$ 3.42M
$ 3.42M

3.28M
3.28M

3,282,718.405078
3,282,718.405078

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SuperReturn sSuperUSD คือ $ 3.42M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SSUPERUSD คือ 3.28M โดยมีอุปทานรวมที่ 3282718.405078 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.42M

ประวัติราคา SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SuperReturn sSuperUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.002012998448344
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SuperReturn sSuperUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0086069200
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SuperReturn sSuperUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0125636024
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SuperReturn sSuperUSD เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.002012998448344-0.19%
30 วัน$ -0.0086069200-0.82%
60 วัน$ +0.0125636024+1.21%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

SuperReturn is the intelligent asset manager that will help you allocate your capital in the most efficient way across the entire web3 space.

We offer three core services to our users:

  • Rebalanced investment products including our omnichain optimized stablecoin sSuperUSD
  • Curated content which lets users discover the best opportunities
  • AI financial advisor which provides users with market intel and streamlined DeFi interaction

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) ทรัพยากร

การคาดการณ์ราคา SuperReturn sSuperUSD (USD)

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ SuperReturn sSuperUSD

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา SuperReturn sSuperUSD ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SSUPERUSDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

วันนี้ SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SSUPERUSD เป็นUSD คือ 1.042 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SSUPERUSD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SSUPERUSD เป็น USD คือ $ 1.042 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ SuperReturn sSuperUSD คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SSUPERUSD คือ $ 3.42M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SSUPERUSD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SSUPERUSD คือ 3.28M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SSUPERUSD คือเท่าใด?
SSUPERUSD ถึงราคา ATH ที่ 1.11 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SSUPERUSD คือเท่าไร?
SSUPERUSD ถึงราคา ATL ที่ 0.938938 USD
ปริมาณการเทรดของ SSUPERUSD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SSUPERUSD คือ -- USD
ปีนี้ SSUPERUSD จะสูงขึ้นอีกไหม?
SSUPERUSD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SSUPERUSD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
$114,639.01

$4,095.30

$0.03929

$3.5160

$199.05

$4,095.30

$114,639.01

$199.05

$2.6659

$0.19992

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.009520

$1.625

$0.020600

$0.0000000479

$1.625

$0.0000000000000000079

$0.00174

