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ราคาปัจจุบัน Nest Apollo ACRDX Vault วันนี้ คือ 1.001 USD มูลค่าตลาด NACRDX เท่ากับ 100,224 USD ติดตามการอัปเดตราคา NACRDX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Nest Apollo ACRDX Vault วันนี้ คือ 1.001 USD มูลค่าตลาด NACRDX เท่ากับ 100,224 USD ติดตามการอัปเดตราคา NACRDX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Nest Apollo ACRDX Vault ราคา (NACRDX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NACRDX เป็น USD

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:56:52 (UTC+8)

ราคา Nest Apollo ACRDX Vault วันนี้

ราคาปัจจุบัน Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) วันนี้ $ 1.001, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NACRDX เป็น USD คือ $ 1.001 ต่อ NACRDX.

Nest Apollo ACRDX Vault มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 100,224 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.14K NACRDX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NACRDX เทรดระหว่าง $ 1.0 (ต่ำ) กับ $ 1.001 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.001 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.994971

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NACRDX เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.08% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) ข้อมูลการตลาด

$ 100.22K
$ 100.22K$ 100.22K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 100.22K
$ 100.22K$ 100.22K

100.14K
100.14K 100.14K

100,144.086602
100,144.086602 100,144.086602

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nest Apollo ACRDX Vault คือ $ 100.22K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ NACRDX คือ 100.14K โดยมีอุปทานรวมที่ 100144.086602 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 100.22K

ประวัติราคา Nest Apollo ACRDX Vault USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
ต่ำสุด 24h
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
สูงสุด 24h

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 0.994971
$ 0.994971$ 0.994971

0.00%

+0.08%

+0.08%

+0.08%

ประวัติราคา Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nest Apollo ACRDX Vault เป็น USD เท่ากับ $ +0.000754
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nest Apollo ACRDX Vault เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003329326
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nest Apollo ACRDX Vault เป็น USD เท่ากับ $ +0.0019130111
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nest Apollo ACRDX Vault เป็น USD เท่ากับ $ +0.000201

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.000754+0.08%
30 วัน$ -0.0003329326-0.03%
60 วัน$ +0.0019130111+0.19%
90 วัน$ +0.000201+0.00%

การคาดการณ์ราคา Nest Apollo ACRDX Vault

การคาดการณ์ราคา Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NACRDX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Nest Apollo ACRDX Vault อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Nest Apollo ACRDX Vault จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NACRDX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Nest Apollo ACRDX Vault

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Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemNest EcosystemPlume Network Ecosystem

เกี่ยวกับ Nest Apollo ACRDX Vault

ราคาปัจจุบันของ Nest Apollo ACRDX Vault คือเท่าไร?

ราคาสดของ Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) คือ ฿32.32708105793166000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Nest Apollo ACRDX Vault ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Nest Apollo ACRDX Vault อยู่ในอันดับที่ #5775 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿3236712.65929085184000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ NACRDX มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ NACRDX คือ 100144.086602 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Nest Apollo ACRDX Vault เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Nest Apollo ACRDX Vault เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿32.294786271660000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿32.32708105793166000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Nest Apollo ACRDX Vault ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Nest Apollo ACRDX Vault เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿32.32708105793166000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿32.13237579149982186000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ NACRDX ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Nest Apollo ACRDX Vault?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 0.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Tokenized Assets,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Plume Network Ecosystem,Nest Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nest Apollo ACRDX Vault

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:56:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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