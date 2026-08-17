Nest Apollo ACRDX Vault ราคา (NACRDX)
ราคาปัจจุบัน Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) วันนี้ $ 1.001, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NACRDX เป็น USD คือ $ 1.001 ต่อ NACRDX.
Nest Apollo ACRDX Vault มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 100,224 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.14K NACRDX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NACRDX เทรดระหว่าง $ 1.0 (ต่ำ) กับ $ 1.001 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.001 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.994971
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NACRDX เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.08% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nest Apollo ACRDX Vault คือ $ 100.22K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ NACRDX คือ 100.14K โดยมีอุปทานรวมที่ 100144.086602 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 100.22K
0.00%
+0.08%
+0.08%
+0.08%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nest Apollo ACRDX Vault เป็น USD เท่ากับ $ +0.000754
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nest Apollo ACRDX Vault เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003329326
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nest Apollo ACRDX Vault เป็น USD เท่ากับ $ +0.0019130111
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nest Apollo ACRDX Vault เป็น USD เท่ากับ $ +0.000201
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.000754
|+0.08%
|30 วัน
|$ -0.0003329326
|-0.03%
|60 วัน
|$ +0.0019130111
|+0.19%
|90 วัน
|$ +0.000201
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Nest Apollo ACRDX Vault อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Nest Apollo ACRDX Vault คือเท่าไร?
ราคาสดของ Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) คือ ฿32.32708105793166000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ
Nest Apollo ACRDX Vault ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?
ปัจจุบัน Nest Apollo ACRDX Vault อยู่ในอันดับที่ #5775 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿3236712.65929085184000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ NACRDX มีเท่าไร?
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ NACRDX คือ 100144.086602 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว
ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Nest Apollo ACRDX Vault เป็นอย่างไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Nest Apollo ACRDX Vault เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿32.294786271660000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿32.32708105793166000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด
Nest Apollo ACRDX Vault ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?
Nest Apollo ACRDX Vault เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿32.32708105793166000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿32.13237579149982186000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้
การซื้อขายของ NACRDX ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?
ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น
อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Nest Apollo ACRDX Vault?
การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 0.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Tokenized Assets,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Plume Network Ecosystem,Nest Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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