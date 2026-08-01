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ราคาปัจจุบัน Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund วันนี้ คือ 1.021 USD มูลค่าตลาด ACRDX เท่ากับ 51,056,076 USD ติดตามการอัปเดตราคา ACRDX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund วันนี้ คือ 1.021 USD มูลค่าตลาด ACRDX เท่ากับ 51,056,076 USD ติดตามการอัปเดตราคา ACRDX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund ราคา (ACRDX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ACRDX เป็น USD

$1.021
$1.021$1.021
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:15:15 (UTC+8)

ราคา Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund วันนี้

ราคาปัจจุบัน Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX) วันนี้ $ 1.021, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ACRDX เป็น USD คือ $ 1.021 ต่อ ACRDX.

Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 51,056,076 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 50.01M ACRDX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ACRDX เทรดระหว่าง $ 1.02 (ต่ำ) กับ $ 1.021 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.021 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.015

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ACRDX เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.06% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX) ข้อมูลการตลาด

$ 51.06M
$ 51.06M$ 51.06M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 51.06M
$ 51.06M$ 51.06M

50.01M
50.01M 50.01M

50,014,229.92
50,014,229.92 50,014,229.92

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund คือ $ 51.06M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ ACRDX คือ 50.01M โดยมีอุปทานรวมที่ 50014229.92 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 51.06M

ประวัติราคา Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.02
$ 1.02$ 1.02
ต่ำสุด 24h
$ 1.021
$ 1.021$ 1.021
สูงสุด 24h

$ 1.02
$ 1.02$ 1.02

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

0.00%

+0.06%

+0.06%

+0.06%

ประวัติราคา Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.000599
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005118273
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.0017814408
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.000169

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.000599+0.06%
30 วัน$ -0.0005118273-0.05%
60 วัน$ +0.0017814408+0.17%
90 วัน$ +0.000169+0.00%

การคาดการณ์ราคา Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund

การคาดการณ์ราคา Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ACRDX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ACRDX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund

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Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemPlume Network EcosystemReal World Assets (RWA)

เกี่ยวกับ Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund

ราคาปัจจุบันของ Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund คือเท่าไร?

Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.97066615640664000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.05% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund คือ ฿32.97066615640664000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿32.77691101738760000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ ACRDX ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1648729517.19111194784000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #417 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ ACRDX

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 50014229.92 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund อยู่ในหมวดหมู่ Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Plume Network Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ ACRDX อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ ACRDX สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:15:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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