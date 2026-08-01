Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund ราคา (ACRDX)
ราคาปัจจุบัน Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX) วันนี้ $ 1.021, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ACRDX เป็น USD คือ $ 1.021 ต่อ ACRDX.
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 51,056,076 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 50.01M ACRDX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ACRDX เทรดระหว่าง $ 1.02 (ต่ำ) กับ $ 1.021 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.021 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.015
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ACRDX เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.06% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund คือ $ 51.06M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ ACRDX คือ 50.01M โดยมีอุปทานรวมที่ 50014229.92 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 51.06M
0.00%
+0.06%
+0.06%
+0.06%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.000599
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005118273
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.0017814408
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.000169
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.000599
|+0.06%
|30 วัน
|$ -0.0005118273
|-0.05%
|60 วัน
|$ +0.0017814408
|+0.17%
|90 วัน
|$ +0.000169
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund คือเท่าไร?
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.97066615640664000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.05% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก
ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?
ระดับสูงสุด (ATH) ของ Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund คือ ฿32.97066615640664000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿32.77691101738760000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้
มูลค่าโดยรวมของ ACRDX ณ วันนี้คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1648729517.19111194784000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #417 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด
การมีส่วนร่วมในตลาดของ Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund เป็นอย่างไรบ้าง?
สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ ACRDX
จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?
ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 50014229.92 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund อยู่ในหมวดหมู่ใด?
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund อยู่ในหมวดหมู่ Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Plume Network Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน
-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ ACRDX อย่างไร?
การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ ACRDX สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง
|เวลา (UTC+8)
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