ราคาปัจจุบัน Stargate Bridged USDC วันนี้ คือ 1 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDC.E เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา USDC.E ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 USDC.E เป็น USD

$1
$1$1
0.00%1D
USD
Stargate Bridged USDC (USDC.E) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:35:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Stargate Bridged USDC (USDC.E) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.998472
$ 0.998472$ 0.998472
ต่ำสุด 24h
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
สูงสุด 24h

$ 0.998472
$ 0.998472$ 0.998472

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 0.989603
$ 0.989603$ 0.989603

+0.02%

+0.01%

+0.07%

+0.07%

ราคาเรียลไทม์ Stargate Bridged USDC (USDC.E) คือ $1 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUSDC.E ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.998472 และราคาสูงสุด $ 1.001 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ USDC.E คือ $ 1.011 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.989603

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น USDC.E มีการเปลี่ยนแปลง +0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.07% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Stargate Bridged USDC (USDC.E) ข้อมูลการตลาด

$ 117.74M
$ 117.74M$ 117.74M

--
----

$ 117.73M
$ 117.73M$ 117.73M

117.81M
117.81M 117.81M

117,803,744.414227
117,803,744.414227 117,803,744.414227

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Stargate Bridged USDC คือ $ 117.74M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ USDC.E คือ 117.81M โดยมีอุปทานรวมที่ 117803744.414227 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 117.73M

ประวัติราคา Stargate Bridged USDC (USDC.E) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Bridged USDC เป็น USD เท่ากับ $ +0.00011405
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Bridged USDC เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000311000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Bridged USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Bridged USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00011405+0.01%
30 วัน$ +0.0000311000+0.00%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Bridged USDC (Stargate) is a cryptocurrency that enables the transfer of USDC between different blockchain networks, allowing for interoperability and liquidity across different ecosystems. It works by creating a bridge between different blockchains, allowing users to transfer USDC between them, thereby increasing the usability and accessibility of the USDC stablecoin.

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Stargate Bridged USDC (USDC.E)

วันนี้ Stargate Bridged USDC (USDC.E) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน USDC.E เป็นUSD คือ 1.0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน USDC.E เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ USDC.E เป็น USD คือ $ 1.0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Stargate Bridged USDC คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ USDC.E คือ $ 117.74M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ USDC.E คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ USDC.E คือ 117.81M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ USDC.E คือเท่าใด?
USDC.E ถึงราคา ATH ที่ 1.011 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ USDC.E คือเท่าไร?
USDC.E ถึงราคา ATL ที่ 0.989603 USD
ปริมาณการเทรดของ USDC.E คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ USDC.E คือ -- USD
ปีนี้ USDC.E จะสูงขึ้นอีกไหม?
USDC.E อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา USDC.E เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Stargate Bridged USDC (USDC.E)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

