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ราคาปัจจุบัน Janus Henderson Anemoy Treasury Fund วันนี้ คือ 1.11 USD มูลค่าตลาด JTRSY เท่ากับ 872,249,866 USD ติดตามการอัปเดตราคา JTRSY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Janus Henderson Anemoy Treasury Fund วันนี้ คือ 1.11 USD มูลค่าตลาด JTRSY เท่ากับ 872,249,866 USD ติดตามการอัปเดตราคา JTRSY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Janus Henderson Anemoy Treasury Fund ราคา (JTRSY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 JTRSY เป็น USD

$1.11
$1.11$1.11
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:15:40 (UTC+8)

ราคา Janus Henderson Anemoy Treasury Fund วันนี้

ราคาปัจจุบัน Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) วันนี้ $ 1.11, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JTRSY เป็น USD คือ $ 1.11 ต่อ JTRSY.

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 872,249,866 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 783.77M JTRSY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JTRSY เทรดระหว่าง $ 1.11 (ต่ำ) กับ $ 1.11 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.11 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.085

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JTRSY เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.07% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) ข้อมูลการตลาด

$ 872.25M
$ 872.25M$ 872.25M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 872.25M
$ 872.25M$ 872.25M

783.77M
783.77M 783.77M

783,770,063.238116
783,770,063.238116 783,770,063.238116

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Janus Henderson Anemoy Treasury Fund คือ $ 872.25M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ JTRSY คือ 783.77M โดยมีอุปทานรวมที่ 783770063.238116 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 872.25M

ประวัติราคา Janus Henderson Anemoy Treasury Fund USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
ต่ำสุด 24h
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
สูงสุด 24h

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.085
$ 1.085$ 1.085

0.00%

0.00%

+0.07%

+0.07%

ประวัติราคา Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Janus Henderson Anemoy Treasury Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Janus Henderson Anemoy Treasury Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.0030544980
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Janus Henderson Anemoy Treasury Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.0061741530
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Janus Henderson Anemoy Treasury Fund เป็น USD เท่ากับ $ -0.00289

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ +0.0030544980+0.28%
60 วัน$ +0.0061741530+0.56%
90 วัน$ -0.00289-0.00%

การคาดการณ์ราคา Janus Henderson Anemoy Treasury Fund

การคาดการณ์ราคา Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ JTRSY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Janus Henderson Anemoy Treasury Fund อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Janus Henderson Anemoy Treasury Fund จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา JTRSY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Janus Henderson Anemoy Treasury Fund

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Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Avalanche EcosystemBase EcosystemMonad Ecosystem

เกี่ยวกับ Janus Henderson Anemoy Treasury Fund

ราคาปัจจุบันของ Janus Henderson Anemoy Treasury Fund คือเท่าไร?

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) ซื้อขายอยู่ที่ ฿35.8468538982540000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.0% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Tokenized Assets,Avalanche Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Plume Network Ecosystem,Monad Ecosystem,Tokenized Treasuries JTRSY มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ JTRSY ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JTRSY มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Janus Henderson Anemoy Treasury Fund มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 783770063.238116 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ JTRSY คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Janus Henderson Anemoy Treasury Fund ครองอันดับตลาดที่ #74 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿28168840999.34561183240000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Janus Henderson Anemoy Treasury Fund มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.0% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Tokenized Assets,Avalanche Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Plume Network Ecosystem,Monad Ecosystem,Tokenized Treasuries JTRSY แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Janus Henderson Anemoy Treasury Fund

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:15:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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