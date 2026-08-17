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ราคาปัจจุบัน Nest BlackOpal LiquidStone II Vault วันนี้ คือ 1.087 USD มูลค่าตลาด NOPAL เท่ากับ 68,091,419 USD ติดตามการอัปเดตราคา NOPAL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Nest BlackOpal LiquidStone II Vault วันนี้ คือ 1.087 USD มูลค่าตลาด NOPAL เท่ากับ 68,091,419 USD ติดตามการอัปเดตราคา NOPAL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Nest BlackOpal LiquidStone II Vault ราคา (NOPAL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NOPAL เป็น USD

$1.087
$1.087$1.087
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:57:07 (UTC+8)

ราคา Nest BlackOpal LiquidStone II Vault วันนี้

ราคาปัจจุบัน Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) วันนี้ $ 1.087, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NOPAL เป็น USD คือ $ 1.087 ต่อ NOPAL.

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 68,091,419 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 62.64M NOPAL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NOPAL เทรดระหว่าง $ 1.087 (ต่ำ) กับ $ 1.087 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.25 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.958277

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NOPAL เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) ข้อมูลการตลาด

$ 68.09M
$ 68.09M$ 68.09M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 68.09M
$ 68.09M$ 68.09M

62.64M
62.64M 62.64M

62,637,022.8408
62,637,022.8408 62,637,022.8408

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nest BlackOpal LiquidStone II Vault คือ $ 68.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ NOPAL คือ 62.64M โดยมีอุปทานรวมที่ 62637022.8408 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 68.09M

ประวัติราคา Nest BlackOpal LiquidStone II Vault USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.087
$ 1.087$ 1.087
ต่ำสุด 24h
$ 1.087
$ 1.087$ 1.087
สูงสุด 24h

$ 1.087
$ 1.087$ 1.087

$ 1.087
$ 1.087$ 1.087

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 0.958277
$ 0.958277$ 0.958277

0.00%

+0.02%

+0.20%

+0.20%

ประวัติราคา Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nest BlackOpal LiquidStone II Vault เป็น USD เท่ากับ $ +0.000225
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nest BlackOpal LiquidStone II Vault เป็น USD เท่ากับ $ +0.0211417152
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nest BlackOpal LiquidStone II Vault เป็น USD เท่ากับ $ +0.0194443647
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nest BlackOpal LiquidStone II Vault เป็น USD เท่ากับ $ -0.000132

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.000225+0.02%
30 วัน$ +0.0211417152+1.94%
60 วัน$ +0.0194443647+1.79%
90 วัน$ -0.000132-0.00%

การคาดการณ์ราคา Nest BlackOpal LiquidStone II Vault

การคาดการณ์ราคา Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NOPAL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Nest BlackOpal LiquidStone II Vault อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Nest BlackOpal LiquidStone II Vault จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NOPAL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Nest BlackOpal LiquidStone II Vault

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Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Nest EcosystemPlume Network EcosystemReal World Assets (RWA)

เกี่ยวกับ Nest BlackOpal LiquidStone II Vault

ราคาตลาดปัจจุบันของ Nest BlackOpal LiquidStone II Vault คือเท่าไร?

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault มีมูลค่าอยู่ที่ ฿35.10443267729442000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

NOPAL มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ NOPAL การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ NOPAL คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 62637022.8408 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Nest BlackOpal LiquidStone II Vault คือเท่าไร?

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

NOPAL มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Tokens,Plume Network Ecosystem,Nest Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Tokens,Plume Network Ecosystem,Nest Ecosystem โมเมนตัมของ NOPAL จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nest BlackOpal LiquidStone II Vault

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:57:07 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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