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ราคาปัจจุบัน Nest WisdomTree Vault วันนี้ คือ 0.987864 USD มูลค่าตลาด NWISDOM เท่ากับ 2,916,428 USD ติดตามการอัปเดตราคา NWISDOM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Nest WisdomTree Vault วันนี้ คือ 0.987864 USD มูลค่าตลาด NWISDOM เท่ากับ 2,916,428 USD ติดตามการอัปเดตราคา NWISDOM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Nest WisdomTree Vault ราคา (NWISDOM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NWISDOM เป็น USD

$0.988357
$0.988357$0.988357
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Nest WisdomTree Vault (NWISDOM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:57:21 (UTC+8)

ราคา Nest WisdomTree Vault วันนี้

ราคาปัจจุบัน Nest WisdomTree Vault (NWISDOM) วันนี้ $ 0.987864, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NWISDOM เป็น USD คือ $ 0.987864 ต่อ NWISDOM.

Nest WisdomTree Vault มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,916,428 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.95M NWISDOM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NWISDOM เทรดระหว่าง $ 0.984909 (ต่ำ) กับ $ 0.987864 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.053 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.94259

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NWISDOM เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.22% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Nest WisdomTree Vault (NWISDOM) ข้อมูลการตลาด

$ 2.92M
$ 2.92M$ 2.92M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.92M
$ 2.92M$ 2.92M

2.95M
2.95M 2.95M

2,952,256.881117
2,952,256.881117 2,952,256.881117

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nest WisdomTree Vault คือ $ 2.92M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ NWISDOM คือ 2.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 2952256.881117 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.92M

ประวัติราคา Nest WisdomTree Vault USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.984909
$ 0.984909$ 0.984909
ต่ำสุด 24h
$ 0.987864
$ 0.987864$ 0.987864
สูงสุด 24h

$ 0.984909
$ 0.984909$ 0.984909

$ 0.987864
$ 0.987864$ 0.987864

$ 1.053
$ 1.053$ 1.053

$ 0.94259
$ 0.94259$ 0.94259

0.00%

+0.30%

+2.22%

+2.22%

ประวัติราคา Nest WisdomTree Vault (NWISDOM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nest WisdomTree Vault เป็น USD เท่ากับ $ +0.002955
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nest WisdomTree Vault เป็น USD เท่ากับ $ +0.0169405833
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nest WisdomTree Vault เป็น USD เท่ากับ $ +0.0291389256
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nest WisdomTree Vault เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000000000000001

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.002955+0.30%
30 วัน$ +0.0169405833+1.71%
60 วัน$ +0.0291389256+2.95%
90 วัน$ +0.00000000000000010.00%

การคาดการณ์ราคา Nest WisdomTree Vault

การคาดการณ์ราคา Nest WisdomTree Vault (NWISDOM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NWISDOM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Nest WisdomTree Vault (NWISDOM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Nest WisdomTree Vault อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Nest WisdomTree Vault จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NWISDOM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Nest WisdomTree Vault

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Nest WisdomTree Vault (NWISDOM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Nest EcosystemPlume Network EcosystemReal World Assets (RWA)

เกี่ยวกับ Nest WisdomTree Vault

มูลค่าปัจจุบันของ Nest WisdomTree Vault วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Nest WisdomTree Vault เทรดที่ราคา ฿31.90285674546713424000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ NWISDOM มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Nest WisdomTree Vault มีสภาพคล่องอย่างไร?

Nest WisdomTree Vault มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ NWISDOM เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿31.80742565203437894000 ถึง ฿31.90285674546713424000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ NWISDOM ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Nest WisdomTree Vault อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Tokens,Plume Network Ecosystem,Nest Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ NWISDOM อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nest WisdomTree Vault

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:57:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Nest WisdomTree Vault (NWISDOM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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