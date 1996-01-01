ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Harmony ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Harmony เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1786
+0.97%
-0.45%
-8.51%
$ 6.45B
$ 9.99M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.484
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
3
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.311
+0.03%
+1.76%
-16.41%
$ 2.05B
$ 69.45K
4
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.86
+0.21%
+0.10%
-3.29%
$ 1.34B
$ 782.49
5
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
--
+13,886.76%
$ 858.46M
$ 172.53
6
Compound
Compound
COMP
$ 16.21
-0.06%
-0.06%
-2.00%
$ 161.80M
$ 3.47K
7
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8778
+0.07%
+0.66%
-4.29%
$ 152.30M
$ 68.00K
8
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01349
+0.07%
-0.59%
-5.74%
$ 146.17M
$ 4.42M
9
BAT
BAT
BAT
$ 0.05947
-0.67%
+1.83%
-10.34%
$ 89.09M
$ 943.69K
10
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,958.8
-0.02%
+0.22%
-3.51%
$ 70.25M
$ 31.36
11
SNX
SNX
SNX
$ 0.1987
-0.10%
-0.30%
-5.42%
$ 68.52M
$ 281.04K
12
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.197
+0.08%
-0.17%
-5.08%
$ 59.43M
$ 46.40K
13
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003288
+0.58%
+0.61%
-2.95%
$ 57.93M
$ 172.67M
14
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02387
-0.13%
-0.91%
-4.63%
$ 47.21M
$ 2.22M
15
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.16
-0.25%
+0.50%
-5.54%
$ 46.01M
$ 344.42K
16
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06085
-0.18%
+0.33%
+0.78%
$ 27.73M
$ 878.17K
17
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04741171
0.00%
-0.01%
+0.27%
$ 27.03M
$ 224.12K
18
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00526231
+0.16%
-0.00%
-3.60%
$ 26.16M
$ 1.03M
19
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2867
+0.07%
-0.80%
-8.05%
$ 25.31M
$ 218.88K
20
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04168
-0.36%
-4.27%
-5.55%
$ 17.81M
$ 1.31M
21
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01608576
+0.01%
-0.00%
-1.69%
$ 15.53M
$ 928.55
22
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01989
-0.20%
-0.95%
-0.10%
$ 15.16M
$ 2.66M
23
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1,883.89
+0.05%
+0.00%
+0.34%
$ 12.00M
--
24
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.973309
0.00%
-0.00%
-1.88%
$ 11.55M
$ 1.70K
25
Huobi
Huobi
HT
$ 0.105424
+0.01%
+0.06%
+6.30%
$ 11.53M
$ 2.39K
26
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007296
+0.35%
+3.58%
-39.92%
$ 11.18M
$ 193.28M
27
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
$ 5.678E-5
0.00%
+0.10%
+3.94%
$ 9.87M
--
28
Wise
Wise
WISE
$ 0.102482
+0.06%
+0.00%
+0.33%
$ 8.89M
$ 9.98K
29
balancer
balancer
BAL
$ 0.10632
-0.07%
+1.51%
-0.65%
$ 7.47M
$ 505.80K
30
Badger
Badger
BADGER
$ 0.342188
-0.01%
0.00%
+4.35%
$ 6.68M
$ 390.07K
31
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 15,197.98
+0.10%
+0.01%
-8.86%
$ 4.63M
$ 1.88K
32
Ampleforth
Ampleforth
AMPL
$ 1.23
0.00%
-0.00%
+0.82%
$ 3.41M
$ 912.82
33
Ren
Ren
REN
$ 0.00327577
+3.68%
+0.04%
-5.29%
$ 3.28M
$ 177.91K
34
Solar
Solar
SXP
$ 0.00341831
0.00%
-0.02%
+37.11%
$ 2.30M
$ 164.07
35
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 605.31
+0.25%
+1.30%
+0.96%
$ 2.20M
$ 12.19
36
Reef
Reef
REEF
$ 0.00005226
-2.29%
-1.74%
-5.40%
$ 1.91M
$ 1.04B
37
Frontier
Frontier
FRONT
$ 0.01350495
0.00%
--
-0.41%
$ 1.22M
$ 13.08
38
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00306048
-0.81%
-0.12%
-11.13%
$ 1.19M
$ 22.96K
39
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0.099421
+0.06%
-0.00%
-2.76%
$ 1.08M
$ 16.70
40
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00553878
0.00%
+0.02%
-2.16%
$ 623.65K
$ 223.87
41
Unistake
Unistake
UNISTAKE
$ 0.00161615
0.00%
0.00%
-1.43%
$ 415.40K
$ 14.96
42
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01049418
+0.09%
-0.05%
-7.63%
$ 374.84K
$ 1.70K
43
BakerySwap
BakerySwap
BAKE
$ 0.00069617
+0.01%
+0.03%
-5.06%
$ 200.97K
$ 98.13
44
DSLA Protocol
DSLA Protocol
DSLA
$ 3.139E-5
0.00%
-4.00%
-39.35%
$ 178.56K
--
45
Digital Reserve Currency
Digital Reserve Currency
DRC
$ 0.00012378
+0.46%
-0.00%
+0.06%
$ 123.78K
$ 20.01
46
SparkPoint
SparkPoint
SRK
$ 8.61E-6
0.00%
+9.60%
-4.86%
$ 112.15K
--
47
OpenxAI Network
OpenxAI Network
OPENX
$ 0.01035
+0.10%
-0.38%
-2.25%
$ 104.23K
$ 1.17M
48
Furucombo
Furucombo
COMBO
$ 0.0002604
0.00%
--
0.00%
$ 26.04K
$ 3.89
49
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.00013083
-0.09%
-0.01%
-13.54%
$ 15.80K
$ 25.05
50
BELUGA
BELUGA
BELUGA
$ 101.0166
+0.08%
+0.30%
+15.43%
--
$ 182.60

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Harmony คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Harmony เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 50 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $18.04B
โทเค็น ระบบนิเวศ Harmony ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Harmony ที่ติดตามบน MEXC นั้น SRK แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 9.60% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Harmony กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 50 ระบบนิเวศ Harmony ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Harmony ยอดนิยม รวมถึง ADA, LINK, UNI. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Harmony คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Harmony ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $18.04B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Harmony นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง