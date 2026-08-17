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ราคาปัจจุบัน Celsius Network วันนี้ คือ 0.01066868 USD มูลค่าตลาด CEL เท่ากับ 381,076 USD ติดตามการอัปเดตราคา CEL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Celsius Network วันนี้ คือ 0.01066868 USD มูลค่าตลาด CEL เท่ากับ 381,076 USD ติดตามการอัปเดตราคา CEL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Celsius Network ราคา (CEL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CEL เป็น USD

$0.01066868
$0.01066868$0.01066868
-0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Celsius Network (CEL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:21:06 (UTC+8)

ราคา Celsius Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Celsius Network (CEL) วันนี้ $ 0.01066868, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.74% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CEL เป็น USD คือ $ 0.01066868 ต่อ CEL.

Celsius Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 381,076 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 35.72M CEL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEL เทรดระหว่าง $ 0.01045206 (ต่ำ) กับ $ 0.01094497 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 8.05 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01021495

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CEL เคลื่อนไหว +1.66% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.21% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.88K.

Celsius Network (CEL) ข้อมูลการตลาด

$ 381.08K
$ 381.08K$ 381.08K

$ 1.88K
$ 1.88K$ 1.88K

$ 381.08K
$ 381.08K$ 381.08K

35.72M
35.72M 35.72M

35,719,125.9003
35,719,125.9003 35,719,125.9003

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Celsius Network คือ $ 381.08K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.88K อุปทานหมุนเวียนของ CEL คือ 35.72M โดยมีอุปทานรวมที่ 35719125.9003 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 381.08K

ประวัติราคา Celsius Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01045206
$ 0.01045206$ 0.01045206
ต่ำสุด 24h
$ 0.01094497
$ 0.01094497$ 0.01094497
สูงสุด 24h

$ 0.01045206
$ 0.01045206$ 0.01045206

$ 0.01094497
$ 0.01094497$ 0.01094497

$ 8.05
$ 8.05$ 8.05

$ 0.01021495
$ 0.01021495$ 0.01021495

+1.66%

-2.74%

-8.21%

-8.21%

ประวัติราคา Celsius Network (CEL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Celsius Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.000300992625579883
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Celsius Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003673855
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Celsius Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006721428
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Celsius Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000881733814281

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000300992625579883-2.74%
30 วัน$ -0.0003673855-3.44%
60 วัน$ -0.0006721428-6.30%
90 วัน$ -0.000000881733814281-0.00%

การคาดการณ์ราคา Celsius Network

การคาดการณ์ราคา Celsius Network (CEL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CEL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Celsius Network (CEL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Celsius Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Celsius Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CEL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Celsius Network

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Celsius Network (CEL) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

CeFiEnergi EcosystemEthereum Ecosystem

เกี่ยวกับ Celsius Network

ราคาสดของ Celsius Network คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.3445634355228407496000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -2.74% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ CEL อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Celsius Network คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿12307507.18507838472000 Celsius Network อยู่ในอันดับที่ #3904 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

CEL มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ CEL มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.3375673187208598332000 และ ฿0.3534866979696107034000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Celsius Network คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (35719125.9003 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Lending/Borrowing Protocols,Polygon Ecosystem,Fantom Ecosystem,Harmony Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem,CeFi และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Celsius Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:21:06 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Celsius Network (CEL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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