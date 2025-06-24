Цена Provenance Blockchain (HASH)
Текущая цена Provenance Blockchain (HASH) сегодня составляет 0,02500701 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0,00 USD. Цена HASH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Provenance Blockchain:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Provenance Blockchain в течение дня составляет +5,10%
- Оборотное предложение составляет 0,00 USD
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За сегодня изменение цены Provenance Blockchain на USD составило $ +0,00121359.
За последние 30 дней изменение цены Provenance Blockchain на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Provenance Blockchain на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Provenance Blockchain на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00121359
|+5,10%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Provenance Blockchain: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,25%
+5,10%
+2,22%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
HASH is the native token of Provenance Blockchain, a sovereign L1 public, proof-of-stake blockchain built using the Cosmos SDK. Launched in 2018, Provenance Blockchain modernizes and democratizes financial markets by bringing clarity, access, and equity to participants across the global financial ecosystem. Our platform addresses the challenges of legacy financial infrastructure by providing a transparent, efficient, and accessible alternative for financial institutions and users alike.
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