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Топ токенов категории ММО по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе ММО. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Monad
Monad
MON
$ 0.02197
+0.04%
+5.79%
+6.96%
$ 263.58M
$ 11.21M
2
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005409
-0.02%
-2.11%
-0.62%
$ 13.49M
$ 10.29M
3
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015664
-0.43%
-1.96%
-2.48%
$ 10.71M
$ 43.65M
4
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000125
-0.79%
-3.85%
-0.79%
$ 3.11M
$ 13.05M
5
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.06598
-8.11%
+6.24%
+8.69%
$ 3.08M
$ 1.09M
6
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00970355
+0.10%
-0.00%
+7.23%
$ 2.84M
$ 11.07K
7
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.0043
-2.05%
+2.86%
-9.64%
$ 2.28M
$ 8.97M
8
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00185437
+0.05%
--
+2.04%
$ 1.91M
$ 57.49
9
Wrapped NCG
Wrapped NCG
WNCG
$ 0.00419632
0.00%
+0.02%
+0.50%
$ 1.61M
$ 40.91K
10
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00116423
+0.08%
+0.01%
+2.55%
$ 1.16M
$ 1.37K
11
MetaCene
MetaCene
MAK
$ 0.00100617
0.00%
0.00%
-2.50%
$ 1.01M
$ 8.61K
12
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006374
-0.16%
-2.97%
+9.57%
$ 970.75K
$ 168.01M
13
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00019508
+0.22%
+0.04%
+14.18%
$ 778.59K
$ 790.15
14
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.0113924
-0.11%
-0.02%
-2.98%
$ 663.32K
$ 307.78
15
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00154871
-0.01%
+0.01%
-3.91%
$ 576.30K
$ 309.76
16
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00951687
-0.09%
+1.55%
+148.52%
$ 466.02K
$ 612.83
17
END
END
END
$ 0.00308291
0.00%
--
+2.79%
$ 398.62K
$ 2.30
18
Moonsama
Moonsama
SAMA
$ 0.00034883
0.00%
--
-0.06%
$ 348.83K
$ 71.29
19
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.0002052
0.00%
--
+4.29%
$ 205.20K
$ 27.82
20
Sekuya
Sekuya
SKYA
$ 0.0003055
0.00%
-7.27%
+16.64%
$ 171.19K
$ 17.13M
21
Kindra by virtuals
Kindra by virtuals
KINDRA
$ 0.00016068
-0.07%
-0.04%
-7.22%
$ 160.68K
$ 1.75K
22
World Of Claudecraft
World Of Claudecraft
WOC
$ 0.00014723
+2.43%
-0.19%
-14.24%
$ 146.88K
$ 9.23K
23
Bezoge Earth
Bezoge Earth
BEZOGE
$ 3.605E-12
+0.11%
+0.40%
+0.70%
$ 142.73K
--
24
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057643
0.00%
0.00%
-1.36%
$ 110.24K
$ 2.22
25
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00021985
0.00%
--
-9.47%
$ 107.62K
$ 174.32
26
HermesWorld
HermesWorld
HERMESWORLD
$ 6.106E-5
-8.04%
-7.40%
-56.65%
$ 61.05K
--
27
Gaia Everworld
Gaia Everworld
GAIA
$ 9.991E-5
0.00%
+0.60%
+0.98%
$ 42.21K
--
28
Blink Galaxy
Blink Galaxy
GQ
$ 4.84E-6
0.00%
0.00%
0.00%
$ 41.22K
--
29
DEEPSPACE
DEEPSPACE
DPS
$ 0.00051697
0.00%
--
+0.11%
$ 37.88K
$ 1.12
30
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.23E-6
+0.31%
-0.30%
-0.31%
$ 32.33K
--
31
Space Nation Oikos
Space Nation Oikos
OIK
$ 9.088E-5
0.00%
-0.50%
-14.61%
$ 31.51K
--
32
SEKA
SEKA
SEKA
$ 3.094E-5
+0.16%
-1.40%
+1.71%
$ 30.94K
--
33
Valora
Valora
VALORA
$ 2.498E-5
+0.48%
-2.90%
+10.04%
$ 22.57K
--
34
Metaverser
Metaverser
MTVT
$ 4.801E-5
0.00%
-15.90%
-15.25%
$ 22.39K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории ММО и почему они так популярны?
Токены категории ММО представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 34 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $310.35M.
Какой токен из категории ММО демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории ММО, отслеживаемых на MEXC, PYR продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 6.24% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов ММО находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 34 токенов категории ММО, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории ММО относятся MON, BIGTIME, TLM. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории ММО?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории ММО составляет примерно $310.35M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор ММО, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.