Цена Guild of Guardians (GOG)
Текущая цена Guild of Guardians (GOG) сегодня составляет 0.0369559 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 25.10M USD. Цена GOG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Guild of Guardians:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 244.14K USD
- Изменение цены Guild of Guardians в течение дня составляет -1.28%
- Оборотное предложение составляет 679.30M USD
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За сегодня изменение цены Guild of Guardians на USD составило $ -0.00047993225597027.
За последние 30 дней изменение цены Guild of Guardians на USD составило $ -0.0011914175.
За последние 60 дней изменение цены Guild of Guardians на USD составило $ +0.0122227389.
За последние 90 дней изменение цены Guild of Guardians на USD составило $ -0.003857811438805626.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00047993225597027
|-1.28%
|30 дней
|$ -0.0011914175
|-3.22%
|60 дней
|$ +0.0122227389
|+33.07%
|90 дней
|$ -0.003857811438805626
|-9.45%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Guild of Guardians: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.39%
-1.28%
-11.36%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Guild of Guardians is a mobile RPG where players take teams of heroes through challenging dungeons to collect resources. These resources are used to create valuable items and heroes which can be sold for real money. Players will work together to create the best squad of Guardians, contribute to their Guild, and strategise to complete the most challenging content in the game. The game is set in a familiar, fantasy RPG world where players can play as mages, warriors, elves, orcs and more! GOG (also called Gems) is an ERC-20 token for the game used when players want to perform “premium” actions that involve creating new blockchain assets.
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₺1.301586798
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¥5.816119542
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₽3.690416174
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₹3.154555624
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R$0.234669965
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C$0.052846937
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৳4.40883887
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₦57.118669481
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