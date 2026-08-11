Какова текущая цена MetaDOS?

MetaDOS торгуется по цене ₽, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на 0.15%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна SECOND сегодня?

Волатильность цены SECOND за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для MetaDOS?

Цена токена колебалась между ₽ (минимум) и ₽ (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для SECOND?

За последние 24 часа объем торгов SECOND составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽0.994387179072760704000, а минимальная цена за все время — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для MetaDOS?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как SECOND сравнивается с другими токенами категории Gaming (GameFi),Avalanche Ecosystem,Shooting Games,Action Games,MMO?

В рамках категории Gaming (GameFi),Avalanche Ecosystem,Shooting Games,Action Games,MMO SECOND демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.