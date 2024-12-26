Цена Avarik Saga (AVRK)
Текущая цена Avarik Saga (AVRK) сегодня составляет 0.02790397 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.35M USD. Цена AVRK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Avarik Saga:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 23.33K USD
- Изменение цены Avarik Saga в течение дня составляет -12.47%
- Оборотное предложение составляет 84.19M USD
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За сегодня изменение цены Avarik Saga на USD составило $ -0.00397899222879394.
За последние 30 дней изменение цены Avarik Saga на USD составило $ +0.0528822254.
За последние 60 дней изменение цены Avarik Saga на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Avarik Saga на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00397899222879394
|-12.47%
|30 дней
|$ +0.0528822254
|+189.52%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Avarik Saga: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.09%
-12.47%
+36.71%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre.
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