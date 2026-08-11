Сегодняшняя цена Kindra by virtuals

Текущая цена Kindra by virtuals (KINDRA) сегодня составляет $ 0 с изменением 11,18% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KINDRA на USD составляет $ 0 за KINDRA.

На данный момент Kindra by virtuals занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 149 877, при оборотном предложении 1,00B KINDRA. В течение последних 24 часов, KINDRA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе KINDRA изменился на -0,05% за последний час и на -17,08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,87K.

Рыночная информация Kindra by virtuals (KINDRA)

Рыночная капитализация $ 149,88K$ 149,88K $ 149,88K Объем (24Ч) $ 1,87K$ 1,87K $ 1,87K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 149,88K$ 149,88K $ 149,88K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Kindra by virtuals составляет $ 149,88K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,87K. Циркулируещее обращение KINDRA составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 149,88K.