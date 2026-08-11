Какова текущая цена Wrapped NCG?

Wrapped NCG (WNCG) торгуется по цене ₽0.30663698146684400000, что отражает изменение цены на уровне -0.80% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Wrapped NCG в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Crypto-Backed Tokens,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,DWF Labs Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,MMO, WNCG часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется WNCG?

За последние 24 часа объем торгов WNCG составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Wrapped NCG в обращении?

Сегодня в обращении находится 382964050.87 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг WNCG?

В настоящее время Wrapped NCG занимает рейтинг №2441 с рыночной капитализацией ₽117431003.2289246160000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Wrapped NCG за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -0.80%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Wrapped NCG соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Crypto-Backed Tokens,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,DWF Labs Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,MMO WNCG демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.