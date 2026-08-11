Сегодняшняя цена HermesWorld

Текущая цена HermesWorld (HERMESWORLD) сегодня составляет $ 0 с изменением 4,65% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HERMESWORLD на USD составляет $ 0 за HERMESWORLD.

На данный момент HermesWorld занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 63 970, при оборотном предложении 999,91M HERMESWORLD. В течение последних 24 часов, HERMESWORLD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00233393, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HERMESWORLD изменился на -0,91% за последний час и на -53,13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация HermesWorld (HERMESWORLD)

Рыночная капитализация $ 63,97K$ 63,97K $ 63,97K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 63,97K$ 63,97K $ 63,97K Оборотное предложение 999,91M 999,91M 999,91M Общее предложение 999 909 130,724362 999 909 130,724362 999 909 130,724362

Текущая рыночная капитализация HermesWorld составляет $ 63,97K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HERMESWORLD составляет 999,91M, а общее предложение – 999909130.724362. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 63,97K.