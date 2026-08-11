Сегодняшняя цена Gaia Everworld

Текущая цена Gaia Everworld (GAIA) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GAIA на USD составляет $ 0 за GAIA.

На данный момент Gaia Everworld занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 42 210, при оборотном предложении 422,47M GAIA. В течение последних 24 часов, GAIA торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,37, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GAIA изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Gaia Everworld (GAIA)

Рыночная капитализация $ 42,21K$ 42,21K $ 42,21K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 49,96K$ 49,96K $ 49,96K Оборотное предложение 422,47M 422,47M 422,47M Общее предложение 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Gaia Everworld составляет $ 42,21K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GAIA составляет 422,47M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 49,96K.