Сегодняшняя цена Star Atlas DAO

Текущая цена Star Atlas DAO (POLIS) сегодня составляет $ 0,00957863 с изменением 0,59% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации POLIS на USD составляет $ 0,00957863 за POLIS.

На данный момент Star Atlas DAO занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2 804 690, при оборотном предложении 292,81M POLIS. В течение последних 24 часов, POLIS торговался в диапазоне от $ 0,00934654 (минимум) до $ 0,00980097 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 18,55, тогда как исторический минимум составил $ 0,00796931.

В краткосрочной перспективе POLIS изменился на -0,75% за последний час и на +5,80% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 14,04K.

Рыночная информация Star Atlas DAO (POLIS)

Рыночная капитализация $ 2,80M$ 2,80M $ 2,80M Объем (24Ч) $ 14,04K$ 14,04K $ 14,04K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 3,45M$ 3,45M $ 3,45M Оборотное предложение 292,81M 292,81M 292,81M Общее предложение 360 000 000,0 360 000 000,0 360 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Star Atlas DAO составляет $ 2,80M, при 24-часовом объеме торгов $ 14,04K. Циркулируещее обращение POLIS составляет 292,81M, а общее предложение – 360000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,45M.