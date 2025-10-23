Что такое Moonsama (SAMA)

Exosama Network is the inevitable next chapter for the ever-growing Moonsama Multiverse Community. It is a versatile metaverse-focused blockchain built to accommodate NFT projects from many fields of life, such as gaming, music, artwork, and fashion. The Network features high-performance EVM capability, and can be bridged to multiple metaverses and ecosystems. Exosama Network is the first enterprise-grade blockchain with a simple but fair NFT-based governance model and a gas token that originates from players' in-game efforts. It is structured to host and accommodate the entire Moonsama metaverse and game economy. SAMA, the gas and utility coin of Exosama Network, may be minted through the migration of Raresama (Poop) tokens, earlier distributed to players in the Moonsama Multiverse proportional to their in-game activity and achievements.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Moonsama (SAMA) Сколько стоит Moonsama (SAMA) на сегодня? Актуальная цена SAMA в USD – 0,00351436 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SAMA в USD? $ 0,00351436 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SAMA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Moonsama? Рыночная капитализация SAMA составляет $ 2,62M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SAMA? Циркулирующее предложение SAMA составляет 745,50M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SAMA? SAMA достиг максимальной цены (ATH) в 0,072871 USD . Какова была минимальная цена SAMA за все время (ATL)? SAMA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00182697 USD . Каков объем торгов SAMA? Объем торгов за последние 24 часа для SAMA составляет -- USD . Вырастет ли SAMA в цене в этом году? SAMA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SAMA для более подробного анализа.

