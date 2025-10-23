Текущая цена Moonsama сегодня составляет 0,00351436 USD. Следите за обновлениями цены SAMA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SAMA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Moonsama сегодня составляет 0,00351436 USD. Следите за обновлениями цены SAMA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SAMA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о SAMA

Информация о цене SAMA

Официальный сайт SAMA

Токеномика SAMA

Прогноз цен SAMA

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Moonsama

Цена Moonsama (SAMA)

Не в листинге

Текущая цена 1 SAMA в USD:

$0,00351427
$0,00351427$0,00351427
+9,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Moonsama (SAMA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:54:56 (UTC+8)

Информация о ценах Moonsama (SAMA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00314196
$ 0,00314196$ 0,00314196
Мин 24Ч
$ 0,00370626
$ 0,00370626$ 0,00370626
Макс 24Ч

$ 0,00314196
$ 0,00314196$ 0,00314196

$ 0,00370626
$ 0,00370626$ 0,00370626

$ 0,072871
$ 0,072871$ 0,072871

$ 0,00182697
$ 0,00182697$ 0,00182697

+0,62%

+9,86%

-25,71%

-25,71%

Текущая цена Moonsama (SAMA) составляет $0,00351436. За последние 24 часа SAMA торговался в диапазоне от $ 0,00314196 до $ 0,00370626, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SAMA за все время составляет $ 0,072871, а минимальная – $ 0,00182697.

Что касается краткосрочной динамики, SAMA изменился на +0,62% за последний час, на +9,86% за 24 часа и на -25,71% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Moonsama (SAMA)

$ 2,62M
$ 2,62M$ 2,62M

--
----

$ 3,51M
$ 3,51M$ 3,51M

745,50M
745,50M 745,50M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Moonsama составляет $ 2,62M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SAMA составляет 745,50M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,51M.

История цен Moonsama (SAMA) в USD

За сегодня изменение цены Moonsama на USD составило $ +0,00031539.
За последние 30 дней изменение цены Moonsama на USD составило $ -0,0011055990.
За последние 60 дней изменение цены Moonsama на USD составило $ +0,0003248533.
За последние 90 дней изменение цены Moonsama на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00031539+9,86%
30 дней$ -0,0011055990-31,45%
60 дней$ +0,0003248533+9,24%
90 дней$ 0--

Что такое Moonsama (SAMA)

Exosama Network is the inevitable next chapter for the ever-growing Moonsama Multiverse Community. It is a versatile metaverse-focused blockchain built to accommodate NFT projects from many fields of life, such as gaming, music, artwork, and fashion. The Network features high-performance EVM capability, and can be bridged to multiple metaverses and ecosystems.

Exosama Network is the first enterprise-grade blockchain with a simple but fair NFT-based governance model and a gas token that originates from players' in-game efforts. It is structured to host and accommodate the entire Moonsama metaverse and game economy. SAMA, the gas and utility coin of Exosama Network, may be minted through the migration of Raresama (Poop) tokens, earlier distributed to players in the Moonsama Multiverse proportional to their in-game activity and achievements.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Moonsama (SAMA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Moonsama (USD)

Сколько будет стоить Moonsama (SAMA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Moonsama (SAMA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Moonsama.

Проверьте прогноз цены Moonsama!

SAMA на местную валюту

Токеномика Moonsama (SAMA)

Понимание токеномики Moonsama (SAMA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SAMA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Moonsama (SAMA)

Сколько стоит Moonsama (SAMA) на сегодня?
Актуальная цена SAMA в USD – 0,00351436 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SAMA в USD?
Текущая цена SAMA в USD составляет $ 0,00351436. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Moonsama?
Рыночная капитализация SAMA составляет $ 2,62M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SAMA?
Циркулирующее предложение SAMA составляет 745,50M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SAMA?
SAMA достиг максимальной цены (ATH) в 0,072871 USD.
Какова была минимальная цена SAMA за все время (ATL)?
SAMA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00182697 USD.
Каков объем торгов SAMA?
Объем торгов за последние 24 часа для SAMA составляет -- USD.
Вырастет ли SAMA в цене в этом году?
SAMA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SAMA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:54:56 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Moonsama (SAMA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.