Цена END (END)

Не в листинге

Текущая цена 1 END в USD:

$0,00786325
+0,60%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены END (END) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:37:30 (UTC+8)

Информация о ценах END (END) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00754611
Мин 24Ч
$ 0,00788264
Макс 24Ч

$ 0,00754611
$ 0,00788264
$ 0,087624
$ 0,00383942
+0,18%

+0,37%

-4,05%

-4,05%

Текущая цена END (END) составляет $0,00786464. За последние 24 часа END торговался в диапазоне от $ 0,00754611 до $ 0,00788264, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена END за все время составляет $ 0,087624, а минимальная – $ 0,00383942.

Что касается краткосрочной динамики, END изменился на +0,18% за последний час, на +0,37% за 24 часа и на -4,05% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация END (END)

$ 949,99K
--
$ 3,93M
120,81M
500 000 000,0
Текущая рыночная капитализация END составляет $ 949,99K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение END составляет 120,81M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,93M.

История цен END (END) в USD

За сегодня изменение цены END на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены END на USD составило $ -0,0022499814.
За последние 60 дней изменение цены END на USD составило $ -0,0038784715.
За последние 90 дней изменение цены END на USD составило $ -0,007852192353321837.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,37%
30 дней$ -0,0022499814-28,60%
60 дней$ -0,0038784715-49,31%
90 дней$ -0,007852192353321837-49,96%

Что такое END (END)

$END is designed as a digital cryptographic fungible token designed for exclusive use within the Endless Clouds ecosystem. And will be treated as a premium currency across Treeverse, currently available on all major stores. Endless Clouds Foundation is already powering 3 digital collectible collections for the Treeverse ecosystem: Nftrees, Treeverse Plots and Timeless which have done $100M+ in secondary volume.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены END (USD)

Сколько будет стоить END (END) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов END (END) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для END.

Проверьте прогноз цены END!

END на местную валюту

Токеномика END (END)

Понимание токеномики END (END) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена END прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о END (END)

Сколько стоит END (END) на сегодня?
Актуальная цена END в USD – 0,00786464 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена END в USD?
Текущая цена END в USD составляет $ 0,00786464. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация END?
Рыночная капитализация END составляет $ 949,99K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение END?
Циркулирующее предложение END составляет 120,81M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) END?
END достиг максимальной цены (ATH) в 0,087624 USD.
Какова была минимальная цена END за все время (ATL)?
END достиг минимальной цены (ATL) в 0,00383942 USD.
Каков объем торгов END?
Объем торгов за последние 24 часа для END составляет -- USD.
Вырастет ли END в цене в этом году?
END может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены END для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии END (END)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.