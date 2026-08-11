Сегодняшняя цена Space Nation Oikos

Текущая цена Space Nation Oikos (OIK) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OIK на USD составляет $ 0 за OIK.

На данный момент Space Nation Oikos занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 31 514, при оборотном предложении 346,75M OIK. В течение последних 24 часов, OIK торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,158664, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе OIK изменился на -- за последний час и на -13,86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Space Nation Oikos (OIK)

Рыночная капитализация $ 31,51K$ 31,51K $ 31,51K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 90,89K$ 90,89K $ 90,89K Оборотное предложение 346,75M 346,75M 346,75M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Space Nation Oikos составляет $ 31,51K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OIK составляет 346,75M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 90,89K.