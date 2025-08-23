עוד על SHIB

SHIBAINU (SHIB) טבלת מחירים חיה
SHIBAINU (SHIB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.65%

-3.88%

-1.83%

-1.83%

SHIBAINU (SHIB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00001237. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001225 לבין שיא של $ 0.00001351, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000088450814267188, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000000008164606.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIB השתנה ב -0.65% במהלך השעה האחרונה, -3.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SHIBAINU (SHIB) מידע שוק

No.22

99.94%

0.19%

ETH

שווי השוק הנוכחי של SHIBAINU הוא $ 7.29B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.33M. ההיצע במחזור של SHIB הוא 589.25T, עם היצע כולל של 589500945480930.9. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.29B.

SHIBAINU (SHIB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SHIBAINUהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000004993-3.88%
30 ימים$ -0.0000017-12.09%
60 ימים$ +0.00000111+9.85%
90 ימים$ -0.00000216-14.87%
SHIBAINU שינוי מחיר היום

היום,SHIB רשם שינוי של $ -0.0000004993 (-3.88%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SHIBAINU שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000017 (-12.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SHIBAINU שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SHIB ראה שינוי של $ +0.00000111 (+9.85%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SHIBAINU שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000216 (-14.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SHIBAINU (SHIB)?

בדוק את SHIBAINU עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSHIBAINU (SHIB)

Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.

SHIBAINU זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SHIBAINUההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSHIB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SHIBAINUאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSHIBAINU לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SHIBAINUתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SHIBAINU (SHIB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SHIBAINU (SHIB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SHIBAINU.

בדוק את SHIBAINU תחזית המחיר עכשיו‏!

SHIBAINU (SHIB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SHIBAINU (SHIB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHIB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SHIBAINU (SHIB)

מחפש איך לקנותSHIBAINU? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SHIBAINUב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SHIB למטבעות מקומיים

1 SHIBAINU(SHIB) ל VND
1 SHIBAINU(SHIB) ל AUD
1 SHIBAINU(SHIB) ל GBP
1 SHIBAINU(SHIB) ל EUR
1 SHIBAINU(SHIB) ל USD
1 SHIBAINU(SHIB) ל MYR
1 SHIBAINU(SHIB) ל TRY
1 SHIBAINU(SHIB) ל JPY
1 SHIBAINU(SHIB) ל ARS
1 SHIBAINU(SHIB) ל RUB
1 SHIBAINU(SHIB) ל INR
1 SHIBAINU(SHIB) ל IDR
1 SHIBAINU(SHIB) ל KRW
1 SHIBAINU(SHIB) ל PHP
1 SHIBAINU(SHIB) ל EGP
1 SHIBAINU(SHIB) ל BRL
1 SHIBAINU(SHIB) ל CAD
1 SHIBAINU(SHIB) ל BDT
1 SHIBAINU(SHIB) ל NGN
1 SHIBAINU(SHIB) ל COP
1 SHIBAINU(SHIB) ל ZAR
1 SHIBAINU(SHIB) ל UAH
1 SHIBAINU(SHIB) ל VES
1 SHIBAINU(SHIB) ל CLP
1 SHIBAINU(SHIB) ל PKR
1 SHIBAINU(SHIB) ל KZT
1 SHIBAINU(SHIB) ל THB
1 SHIBAINU(SHIB) ל TWD
1 SHIBAINU(SHIB) ל AED
1 SHIBAINU(SHIB) ל CHF
1 SHIBAINU(SHIB) ל HKD
1 SHIBAINU(SHIB) ל AMD
1 SHIBAINU(SHIB) ל MAD
1 SHIBAINU(SHIB) ל MXN
1 SHIBAINU(SHIB) ל SAR
1 SHIBAINU(SHIB) ל PLN
1 SHIBAINU(SHIB) ל RON
1 SHIBAINU(SHIB) ל SEK
1 SHIBAINU(SHIB) ל BGN
1 SHIBAINU(SHIB) ל HUF
1 SHIBAINU(SHIB) ל CZK
1 SHIBAINU(SHIB) ל KWD
1 SHIBAINU(SHIB) ל ILS
1 SHIBAINU(SHIB) ל AOA
1 SHIBAINU(SHIB) ל BHD
1 SHIBAINU(SHIB) ל BMD
1 SHIBAINU(SHIB) ל DKK
1 SHIBAINU(SHIB) ל HNL
1 SHIBAINU(SHIB) ל MUR
1 SHIBAINU(SHIB) ל NAD
1 SHIBAINU(SHIB) ל NOK
1 SHIBAINU(SHIB) ל NZD
1 SHIBAINU(SHIB) ל PAB
1 SHIBAINU(SHIB) ל PGK
1 SHIBAINU(SHIB) ל QAR
1 SHIBAINU(SHIB) ל RSD
дин.0.001239474

SHIBAINU מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SHIBAINU, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSHIBAINU הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SHIBAINU

כמה שווה SHIBAINU (SHIB) היום?
החי SHIBהמחיר ב USD הוא 0.00001237 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHIB ל USD?
המחיר הנוכחי של SHIB ל USD הוא $ 0.00001237. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SHIBAINU?
שווי השוק של SHIB הוא $ 7.29B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHIB?
ההיצע במחזור של SHIB הוא 589.25T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHIB?
‏‏SHIB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000088450814267188 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHIB?
SHIB ‏‏רשם מחירATL של 0.00000000008164606 USD.
מהו נפח המסחר של SHIB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHIB הוא $ 12.33M USD.
האם SHIB יעלה השנה?
SHIB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHIB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
