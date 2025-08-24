עוד על UNI

UNISWAP סֵמֶל

UNISWAP מְחִיר(UNI)

1 UNI ל USDמחיר חי:

$10.165
-7.92%1D
USD
UNISWAP (UNI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:21:35 (UTC+8)

UNISWAP (UNI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 10.117
24 שעות נמוך
$ 11.44
גבוה 24 שעות

$ 10.117
$ 11.44
$ 44.9740635
$ 0.418997551386
-0.75%

-7.92%

-2.03%

-2.03%

UNISWAP (UNI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 10.169. במהלך 24 השעות האחרונות, UNI נסחר בטווח שבין שפל של $ 10.117 לבין שיא של $ 11.44, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 44.9740635, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.418997551386.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNI השתנה ב -0.75% במהלך השעה האחרונה, -7.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UNISWAP (UNI) מידע שוק

No.23

$ 6.39B
$ 9.03M
$ 10.17B
628.74M
1,000,000,000
0.17%

ETH

שווי השוק הנוכחי של UNISWAP הוא $ 6.39B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.03M. ההיצע במחזור של UNI הוא 628.74M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.17B.

UNISWAP (UNI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של UNISWAPהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.87431-7.92%
30 ימים$ -0.267-2.56%
60 ימים$ +3.32+48.47%
90 ימים$ +3.66+56.22%
UNISWAP שינוי מחיר היום

היום,UNI רשם שינוי של $ -0.87431 (-7.92%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

UNISWAP שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.267 (-2.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

UNISWAP שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,UNI ראה שינוי של $ +3.32 (+48.47%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

UNISWAP שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +3.66 (+56.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של UNISWAP (UNI)?

בדוק את UNISWAP עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUNISWAP (UNI)

Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

UNISWAP זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול UNISWAPההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUNI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים UNISWAPאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUNISWAP לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

UNISWAPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה UNISWAP (UNI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות UNISWAP (UNI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור UNISWAP.

בדוק את UNISWAP תחזית המחיר עכשיו‏!

UNISWAP (UNI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של UNISWAP (UNI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UNI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות UNISWAP (UNI)

מחפש איך לקנותUNISWAP? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש UNISWAPב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

UNI למטבעות מקומיים

1 UNISWAP(UNI) ל VND
267,597.235
1 UNISWAP(UNI) ל AUD
A$15.55857
1 UNISWAP(UNI) ל GBP
7.52506
1 UNISWAP(UNI) ל EUR
8.64365
1 UNISWAP(UNI) ל USD
$10.169
1 UNISWAP(UNI) ל MYR
RM42.7098
1 UNISWAP(UNI) ל TRY
416.929
1 UNISWAP(UNI) ל JPY
¥1,494.843
1 UNISWAP(UNI) ל ARS
ARS$13,760.38573
1 UNISWAP(UNI) ל RUB
820.53661
1 UNISWAP(UNI) ל INR
890.19426
1 UNISWAP(UNI) ל IDR
Rp164,016.10607
1 UNISWAP(UNI) ל KRW
14,123.52072
1 UNISWAP(UNI) ל PHP
576.17554
1 UNISWAP(UNI) ל EGP
￡E.493.39988
1 UNISWAP(UNI) ל BRL
R$54.9126
1 UNISWAP(UNI) ל CAD
C$14.03322
1 UNISWAP(UNI) ל BDT
1,237.16054
1 UNISWAP(UNI) ל NGN
15,548.90945
1 UNISWAP(UNI) ל COP
$40,839.31414
1 UNISWAP(UNI) ל ZAR
R.178.66933
1 UNISWAP(UNI) ל UAH
421.50505
1 UNISWAP(UNI) ל VES
Bs1,423.66
1 UNISWAP(UNI) ל CLP
$9,772.409
1 UNISWAP(UNI) ל PKR
Rs2,883.11488
1 UNISWAP(UNI) ל KZT
5,440.82176
1 UNISWAP(UNI) ל THB
฿329.67898
1 UNISWAP(UNI) ל TWD
NT$309.34098
1 UNISWAP(UNI) ל AED
د.إ37.32023
1 UNISWAP(UNI) ל CHF
Fr8.1352
1 UNISWAP(UNI) ל HKD
HK$79.41989
1 UNISWAP(UNI) ל AMD
֏3,893.09996
1 UNISWAP(UNI) ל MAD
.د.م91.521
1 UNISWAP(UNI) ל MXN
$189.44847
1 UNISWAP(UNI) ל SAR
ريال38.13375
1 UNISWAP(UNI) ל PLN
37.01516
1 UNISWAP(UNI) ל RON
лв43.93008
1 UNISWAP(UNI) ל SEK
kr96.91057
1 UNISWAP(UNI) ל BGN
лв16.98223
1 UNISWAP(UNI) ל HUF
Ft3,454.10423
1 UNISWAP(UNI) ל CZK
213.549
1 UNISWAP(UNI) ל KWD
د.ك3.101545
1 UNISWAP(UNI) ל ILS
34.16784
1 UNISWAP(UNI) ל AOA
Kz9,269.75533
1 UNISWAP(UNI) ל BHD
.د.ب3.833713
1 UNISWAP(UNI) ל BMD
$10.169
1 UNISWAP(UNI) ל DKK
kr64.87822
1 UNISWAP(UNI) ל HNL
L266.22442
1 UNISWAP(UNI) ל MUR
464.11316
1 UNISWAP(UNI) ל NAD
$178.26257
1 UNISWAP(UNI) ל NOK
kr102.50352
1 UNISWAP(UNI) ל NZD
$17.2873
1 UNISWAP(UNI) ל PAB
B/.10.169
1 UNISWAP(UNI) ל PGK
K42.91318
1 UNISWAP(UNI) ל QAR
ر.ق36.91347
1 UNISWAP(UNI) ל RSD
дин.1,019.64563

UNISWAP מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של UNISWAP, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרUNISWAP הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על UNISWAP

כמה שווה UNISWAP (UNI) היום?
החי UNIהמחיר ב USD הוא 10.169 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UNI ל USD?
המחיר הנוכחי של UNI ל USD הוא $ 10.169. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של UNISWAP?
שווי השוק של UNI הוא $ 6.39B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UNI?
ההיצע במחזור של UNI הוא 628.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UNI?
‏‏UNI השיג מחיר שיא (ATH) של 44.9740635 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UNI?
UNI ‏‏רשם מחירATL של 0.418997551386 USD.
מהו נפח המסחר של UNI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UNI הוא $ 9.03M USD.
האם UNI יעלה השנה?
UNI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UNI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:21:35 (UTC+8)

UNISWAP (UNI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

