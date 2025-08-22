עוד על FARTCOIN

FARTCOIN

FARTCOIN מְחִיר(FARTCOIN)

1 FARTCOIN ל USDמחיר חי:

$0.87771
$0.87771$0.87771
-4.70%1D
USD
FARTCOIN (FARTCOIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:07:40 (UTC+8)

FARTCOIN (FARTCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.8701
$ 0.8701$ 0.8701
24 שעות נמוך
$ 0.99306
$ 0.99306$ 0.99306
גבוה 24 שעות

$ 0.8701
$ 0.8701$ 0.8701

$ 0.99306
$ 0.99306$ 0.99306

$ 2.605717139485896
$ 2.605717139485896$ 2.605717139485896

$ 0.000004723471365755
$ 0.000004723471365755$ 0.000004723471365755

-1.30%

-4.70%

-3.91%

-3.91%

FARTCOIN (FARTCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.87771. במהלך 24 השעות האחרונות, FARTCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.8701 לבין שיא של $ 0.99306, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FARTCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.605717139485896, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000004723471365755.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FARTCOIN השתנה ב -1.30% במהלך השעה האחרונה, -4.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FARTCOIN (FARTCOIN) מידע שוק

No.82

$ 877.71M
$ 877.71M$ 877.71M

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

$ 877.71M
$ 877.71M$ 877.71M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

99.99%

0.02%

SOL

שווי השוק הנוכחי של FARTCOIN הוא $ 877.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.90M. ההיצע במחזור של FARTCOIN הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 877.71M.

FARTCOIN (FARTCOIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של FARTCOINהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0432869-4.70%
30 ימים$ -0.49444-36.04%
60 ימים$ -0.08302-8.65%
90 ימים$ -0.55503-38.74%
FARTCOIN שינוי מחיר היום

היום,FARTCOIN רשם שינוי של $ -0.0432869 (-4.70%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

FARTCOIN שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.49444 (-36.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

FARTCOIN שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FARTCOIN ראה שינוי של $ -0.08302 (-8.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

FARTCOIN שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.55503 (-38.74%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FARTCOIN (FARTCOIN)?

בדוק את FARTCOIN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFARTCOIN (FARTCOIN)

Fartcoin is a MEME token on the SOL chain.

FARTCOIN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FARTCOINההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFARTCOIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FARTCOINאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFARTCOIN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

FARTCOINתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FARTCOIN (FARTCOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FARTCOIN (FARTCOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FARTCOIN.

בדוק את FARTCOIN תחזית המחיר עכשיו‏!

FARTCOIN (FARTCOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FARTCOIN (FARTCOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FARTCOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות FARTCOIN (FARTCOIN)

מחפש איך לקנותFARTCOIN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FARTCOINב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FARTCOIN למטבעות מקומיים

1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל VND
23,096.93865
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל AUD
A$1.3516734
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל GBP
0.6495054
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל EUR
0.7460535
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל USD
$0.87771
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל MYR
RM3.686382
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל TRY
35.98611
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל JPY
¥129.02337
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל ARS
ARS$1,159.45491
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל RUB
70.8224199
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל INR
76.8522876
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל IDR
Rp14,388.6862224
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל KRW
1,219.0338648
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל PHP
49.8012654
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל EGP
￡E.42.5601579
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל BRL
R$4.7747424
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל CAD
C$1.2112398
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל BDT
105.7991634
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל NGN
1,337.9723469
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל COP
$3,510.84
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל ZAR
R.15.3862563
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל UAH
35.9510016
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל VES
Bs122.8794
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל CLP
$841.72389
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל PKR
Rs246.8208291
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל KZT
467.6087796
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל THB
฿28.4816895
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל TWD
NT$26.7526008
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל AED
د.إ3.2211957
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל CHF
Fr0.702168
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל HKD
HK$6.8549151
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל AMD
֏332.3361144
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל MAD
.د.م7.8730587
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל MXN
$16.3692915
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל SAR
ريال3.2914125
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל PLN
3.1948644
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל RON
лв3.7917072
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל SEK
kr8.3645763
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל BGN
лв1.4657757
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל HUF
Ft298.5355023
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל CZK
18.4231329
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל KWD
د.ك0.26770155
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל ILS
2.9666598
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל AOA
Kz800.0941047
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל BHD
.د.ب0.33089667
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל BMD
$0.87771
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל DKK
kr5.5997898
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל HNL
L22.7590203
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל MUR
40.0586844
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל NAD
$15.3423708
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל NOK
kr8.8736481
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל NZD
$1.492107
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל PAB
B/.0.87771
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל PGK
K3.6688278
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל QAR
ر.ق3.1685331
1 FARTCOIN(FARTCOIN) ל RSD
дин.87.9553191

למובן מעמיק יותר של FARTCOIN, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרFARTCOIN הרשמי
חסום סייר

כמה שווה FARTCOIN (FARTCOIN) היום?
החי FARTCOINהמחיר ב USD הוא 0.87771 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FARTCOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של FARTCOIN ל USD הוא $ 0.87771. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FARTCOIN?
שווי השוק של FARTCOIN הוא $ 877.71M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FARTCOIN?
ההיצע במחזור של FARTCOIN הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FARTCOIN?
‏‏FARTCOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 2.605717139485896 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FARTCOIN?
FARTCOIN ‏‏רשם מחירATL של 0.000004723471365755 USD.
מהו נפח המסחר של FARTCOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FARTCOIN הוא $ 2.90M USD.
האם FARTCOIN יעלה השנה?
FARTCOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FARTCOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:07:40 (UTC+8)

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
