APE and PEPE סֵמֶל

APE and PEPE מְחִיר(APEPE)

1 APEPE ל USDמחיר חי:

$0.000002608
$0.000002608$0.000002608
-1.62%1D
USD
APE and PEPE (APEPE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:50:48 (UTC+8)

APE and PEPE (APEPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000002591
$ 0.000002591$ 0.000002591
24 שעות נמוך
$ 0.000002706
$ 0.000002706$ 0.000002706
גבוה 24 שעות

$ 0.000002591
$ 0.000002591$ 0.000002591

$ 0.000002706
$ 0.000002706$ 0.000002706

$ 0.000006921315694487
$ 0.000006921315694487$ 0.000006921315694487

$ 0.000000922659774521
$ 0.000000922659774521$ 0.000000922659774521

+0.15%

-1.61%

-0.12%

-0.12%

APE and PEPE (APEPE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000002608. במהלך 24 השעות האחרונות, APEPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000002591 לבין שיא של $ 0.000002706, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APEPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000006921315694487, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000922659774521.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APEPE השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -1.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

APE and PEPE (APEPE) מידע שוק

No.365

$ 104.52M
$ 104.52M$ 104.52M

$ 919.10K
$ 919.10K$ 919.10K

$ 547.68M
$ 547.68M$ 547.68M

40.07T
40.07T 40.07T

210,000,000,000,000
210,000,000,000,000 210,000,000,000,000

210,000,000,000,000
210,000,000,000,000 210,000,000,000,000

19.08%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של APE and PEPE הוא $ 104.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 919.10K. ההיצע במחזור של APEPE הוא 40.07T, עם היצע כולל של 210000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 547.68M.

APE and PEPE (APEPE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של APE and PEPEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000004295-1.61%
30 ימים$ +0.000000102+4.07%
60 ימים$ +0.000001611+161.58%
90 ימים$ +0.000001218+87.62%
APE and PEPE שינוי מחיר היום

היום,APEPE רשם שינוי של $ -0.00000004295 (-1.61%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

APE and PEPE שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000000102 (+4.07%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

APE and PEPE שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,APEPE ראה שינוי של $ +0.000001611 (+161.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

APE and PEPE שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000001218 (+87.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של APE and PEPE (APEPE)?

בדוק את APE and PEPE עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAPE and PEPE (APEPE)

A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting.

APE and PEPE זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול APE and PEPEההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAPEPE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים APE and PEPEאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAPE and PEPE לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

APE and PEPEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה APE and PEPE (APEPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות APE and PEPE (APEPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור APE and PEPE.

בדוק את APE and PEPE תחזית המחיר עכשיו‏!

APE and PEPE (APEPE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של APE and PEPE (APEPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על APEPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות APE and PEPE (APEPE)

מחפש איך לקנותAPE and PEPE? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש APE and PEPEב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

APEPE למטבעות מקומיים

APE and PEPE מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של APE and PEPE, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרAPE and PEPE הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על APE and PEPE

כמה שווה APE and PEPE (APEPE) היום?
החי APEPEהמחיר ב USD הוא 0.000002608 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי APEPE ל USD?
המחיר הנוכחי של APEPE ל USD הוא $ 0.000002608. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של APE and PEPE?
שווי השוק של APEPE הוא $ 104.52M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של APEPE?
ההיצע במחזור של APEPE הוא 40.07T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של APEPE?
‏‏APEPE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000006921315694487 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של APEPE?
APEPE ‏‏רשם מחירATL של 0.000000922659774521 USD.
מהו נפח המסחר של APEPE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור APEPE הוא $ 919.10K USD.
האם APEPE יעלה השנה?
APEPE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את APEPE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:50:48 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

