WLFI מחיר היום

מחיר WLFI (WLFI) בזמן אמת היום הוא $ 0.1411, עם שינוי של 2.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WLFI ל USD הוא $ 0.1411 לכל WLFI.

WLFI כרגע מדורג במקום #32 לפי שווי שוק של $ 3.47B, עם היצע במחזור של 24.58B WLFI. ב‑24 השעות האחרונות, WLFI סחר בין $ 0.1318 (נמוך) ל $ 0.149 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.4600440080440167, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.09151658544301643.

ביצועים לטווח קצר, WLFI נע ב +1.51% בשעה האחרונה ו -8.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.79M.

WLFI (WLFI) מידע שוק

דירוג No.32 שווי שוק $ 3.47B$ 3.47B $ 3.47B נפח (24 שעות) $ 6.79M$ 6.79M $ 6.79M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.11B$ 14.11B $ 14.11B אספקת מחזור 24.58B 24.58B 24.58B מקסימום היצע 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 אספקה כוללת 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 שיעור מחזור 24.58% נתח שוק 0.10% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של WLFI הוא $ 3.47B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.79M. ההיצע במחזור של WLFI הוא 24.58B, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.11B.