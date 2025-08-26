Bermuda Shorts (SHORT) מידע על מחיר (USD)

Bermuda Shorts (SHORT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHORT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHORTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHORT השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, +86.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+175.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bermuda Shorts (SHORT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Bermuda Shorts הוא $ 190.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHORT הוא 4.00B, עם היצע כולל של 4000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 190.28M.