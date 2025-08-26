Bermuda Shorts מחיר (SHORT)
Bermuda Shorts (SHORT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHORT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHORTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHORT השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, +86.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+175.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Bermuda Shorts הוא $ 190.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHORT הוא 4.00B, עם היצע כולל של 4000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 190.28M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Bermuda Shortsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBermuda Shorts ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBermuda Shorts ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bermuda Shortsל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+86.78%
|30 ימים
|$ 0
|+155.85%
|60 ימים
|$ 0
|+186.39%
|90 ימים
|$ 0
|--
BSC needs something new and unique memecoin tokenomics! Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192 Tokenomics: 4 TRILLION 99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months. Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳 Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture. $SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik. Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT
