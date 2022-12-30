BONK

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

שֵׁםBONK

דירוגNo.56

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0004%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור81,073,561,800,995.5

מקסימום היצע88,872,433,754,423.19

אספקה כוללת87,995,334,974,288.47

שיעור מחזור0.9122%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.000059156192429551,2024-11-20

המחיר הנמוך ביותר0.000000091971686428,2022-12-30

בלוקצ'יין ציבוריSOL

