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מחיר Bitway בזמן אמת היום הוא 0.42762 ILS.BTW שווי השוק הוא 940,764,000 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר BTW ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Bitway בזמן אמת היום הוא 0.42762 ILS.BTW שווי השוק הוא 940,764,000 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר BTW ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Bitway סֵמֶל

Bitway מְחִיר(BTW)

1 BTW ל ILSמחיר חי:

₪1.27884692
₪1.27884692₪1.27884692
+9.19%1D
ILS
Bitway (BTW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 06:07:51 (UTC+8)

Bitway מחיר היום

מחיר Bitway (BTW) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.42762, עם שינוי של 9.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BTW ל ILS הוא ₪ 0.42762 לכל BTW.

Bitway כרגע מדורג במקום #221 לפי שווי שוק של ₪ 940.76M, עם היצע במחזור של 2.20B BTW. ב‑24 השעות האחרונות, BTW סחר בין ₪ 0.2608 (נמוך) ל ₪ 0.442091 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.38372259468201139, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0229835380750398709.

ביצועים לטווח קצר, BTW נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו +54.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 3.21M.

Bitway (BTW) מידע שוק

No.221

₪ 940.76M
₪ 940.76M₪ 940.76M

₪ 3.21M
₪ 3.21M₪ 3.21M

₪ 4.28B
₪ 4.28B₪ 4.28B

2.20B
2.20B 2.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Bitway הוא ₪ 940.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 3.21M. ההיצע במחזור של BTW הוא 2.20B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 4.28B.

Bitway היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 0.2608
₪ 0.2608₪ 0.2608
24 שעות נמוך
₪ 0.442091
₪ 0.442091₪ 0.442091
גבוה 24 שעות

₪ 0.2608
₪ 0.2608₪ 0.2608

₪ 0.442091
₪ 0.442091₪ 0.442091

₪ 0.38372259468201139
₪ 0.38372259468201139₪ 0.38372259468201139

₪ 0.0229835380750398709
₪ 0.0229835380750398709₪ 0.0229835380750398709

+0.08%

+9.19%

+54.43%

+54.43%

Bitway (BTW) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Bitwayהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם₪ +0.10763443+9.19%
30 ימים₪ +0.35564+494.08%
60 ימים₪ +0.347181+431.60%
90 ימים₪ +0.4137+2,971.98%
Bitway שינוי מחיר היום

היום,BTW רשם שינוי של ₪ +0.10763443 (+9.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Bitway שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ +0.35564 (+494.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Bitway שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BTW ראה שינוי של ₪ +0.347181 (+431.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Bitway שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ +0.4137 (+2,971.98%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bitway (BTW)?

בדוק את Bitway עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Bitway

Bitway (BTW) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BTW הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Bitway (BTW) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Bitway עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Bitway תגיע ב 2026–2027? בקר בדף BTW תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Bitway תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע Bitway ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם Bitway? קניית BTW מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Bitway. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Bitway (BTW) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וBitwayיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Bitway (BTW) מדריך

מה אפשר לעשות עם Bitway

החזקת Bitway מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

  • חקור את שוק הספוט של MEXC

    חקור את שוק הספוט של MEXC

    סחור ביותר מ 2,800 טוקנים עם עמלות נמוכות במיוחד.

    מסחר בחוזים עתידיים

    מסחר בחוזים עתידיים

    סחור במינוף של עד 500x ונזילות עמוקה.

  • MEXC Launchpool

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    הימר על טוקנים וקבל איירדרופים מדהימים.

    טרום-מסחר של MEXC

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מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Bitway (BTW) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

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בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהBitway (BTW)

Bitway is the internet capital gateway that connects on-chain liquidity with global opportunities. At its core, Bitway offers a suite of products, including Bitway Earn, an on-chain wealth management platform, and Bitway Chain, a Bitcoin-compatible PoS Layer 1 built to support native BTC financing and enterprise-grade applications.

Bitway מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Bitway, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

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האתרBitway הרשמי
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אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Bitway

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 06:07:51 (UTC+8)

Bitway (BTW) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBTW
₪1.26558029
₪1.26558029₪1.26558029
+8.02%
8.59M (USDT)
/USDCBTW
₪1.28813087
₪1.28813087₪1.28813087
+11.04%
139.92K (USDT)

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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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1 BTW = 1.2785838 ILS