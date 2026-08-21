Bitway מחיר היום

מחיר Bitway (BTW) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.42762, עם שינוי של 9.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BTW ל ILS הוא ₪ 0.42762 לכל BTW.

Bitway כרגע מדורג במקום #221 לפי שווי שוק של ₪ 940.76M, עם היצע במחזור של 2.20B BTW. ב‑24 השעות האחרונות, BTW סחר בין ₪ 0.2608 (נמוך) ל ₪ 0.442091 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.38372259468201139, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0229835380750398709.

ביצועים לטווח קצר, BTW נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו +54.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 3.21M.

Bitway (BTW) מידע שוק

דירוג No.221 שווי שוק ₪ 940.76M₪ 940.76M ₪ 940.76M נפח (24 שעות) ₪ 3.21M₪ 3.21M ₪ 3.21M שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 4.28B₪ 4.28B ₪ 4.28B אספקת מחזור 2.20B 2.20B 2.20B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 22.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Bitway הוא ₪ 940.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 3.21M. ההיצע במחזור של BTW הוא 2.20B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 4.28B.