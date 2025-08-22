עוד על DOG

DOG GO TO THE MOON

DOG GO TO THE MOON מְחִיר(DOG)

1 DOG ל USDמחיר חי:

$0.002537
$0.002537$0.002537
-5.33%1D
USD
DOG GO TO THE MOON (DOG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:04:12 (UTC+8)

DOG GO TO THE MOON (DOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002525
$ 0.002525$ 0.002525
24 שעות נמוך
$ 0.002919
$ 0.002919$ 0.002919
גבוה 24 שעות

$ 0.002525
$ 0.002525$ 0.002525

$ 0.002919
$ 0.002919$ 0.002919

$ 0.009947045275834055
$ 0.009947045275834055$ 0.009947045275834055

$ 0.001001575648348698
$ 0.001001575648348698$ 0.001001575648348698

-3.47%

-5.33%

-8.28%

-8.28%

DOG GO TO THE MOON (DOG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002537. במהלך 24 השעות האחרונות, DOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002525 לבין שיא של $ 0.002919, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.009947045275834055, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001001575648348698.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOG השתנה ב -3.47% במהלך השעה האחרונה, -5.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DOG GO TO THE MOON (DOG) מידע שוק

No.171

$ 253.70M
$ 253.70M$ 253.70M

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 253.70M
$ 253.70M$ 253.70M

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100.00%

0.01%

BTCRUNES

שווי השוק הנוכחי של DOG GO TO THE MOON הוא $ 253.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.04M. ההיצע במחזור של DOG הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 253.70M.

DOG GO TO THE MOON (DOG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DOG GO TO THE MOONהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00014284-5.33%
30 ימים$ -0.00106-29.47%
60 ימים$ -0.001499-37.15%
90 ימים$ -0.002727-51.81%
DOG GO TO THE MOON שינוי מחיר היום

היום,DOG רשם שינוי של $ -0.00014284 (-5.33%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DOG GO TO THE MOON שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00106 (-29.47%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DOG GO TO THE MOON שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DOG ראה שינוי של $ -0.001499 (-37.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DOG GO TO THE MOON שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002727 (-51.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DOG GO TO THE MOON (DOG)?

בדוק את DOG GO TO THE MOON עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDOG GO TO THE MOON (DOG)

DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

DOG GO TO THE MOON זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DOG GO TO THE MOONההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDOG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DOG GO TO THE MOONאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDOG GO TO THE MOON לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DOG GO TO THE MOONתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DOG GO TO THE MOON (DOG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DOG GO TO THE MOON (DOG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DOG GO TO THE MOON.

בדוק את DOG GO TO THE MOON תחזית המחיר עכשיו‏!

DOG GO TO THE MOON (DOG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DOG GO TO THE MOON (DOG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DOG GO TO THE MOON (DOG)

מחפש איך לקנותDOG GO TO THE MOON? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DOG GO TO THE MOONב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DOG למטבעות מקומיים

66.761155
A$0.00390698
0.00187738
0.00215645
$0.002537
RM0.0106554
0.104017
¥0.372939
ARS$3.351377
0.20445683
0.22219046
Rp40.91934911
3.52358856
0.14394938
￡E.0.12306987
R$0.01380128
C$0.00350106
0.30580998
3.86737743
$10.148
R.0.04447361
0.10391552
Bs0.35518
$2.432983
Rs0.71342977
1.35161212
฿0.08232565
NT$0.07732776
د.إ0.00931079
Fr0.0020296
HK$0.01981397
֏0.96060968
.د.م0.02275689
$0.04731505
ريال0.00951375
0.00923468
лв0.01095984
kr0.02417761
лв0.00423679
Ft0.86290981
0.05325163
د.ك0.000773785
0.00857506
Kz2.31265309
.د.ب0.000956449
$0.002537
kr0.01618606
L0.06578441
0.11578868
$0.04434676
kr0.02564907
$0.0043129
B/.0.002537
K0.01060466
ر.ق0.00915857
дин.0.25423277

DOG GO TO THE MOON מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DOG GO TO THE MOON, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרDOG GO TO THE MOON הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DOG GO TO THE MOON

כמה שווה DOG GO TO THE MOON (DOG) היום?
החי DOGהמחיר ב USD הוא 0.002537 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DOG ל USD?
המחיר הנוכחי של DOG ל USD הוא $ 0.002537. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DOG GO TO THE MOON?
שווי השוק של DOG הוא $ 253.70M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DOG?
ההיצע במחזור של DOG הוא 100.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DOG?
‏‏DOG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.009947045275834055 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DOG?
DOG ‏‏רשם מחירATL של 0.001001575648348698 USD.
מהו נפח המסחר של DOG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DOG הוא $ 1.04M USD.
האם DOG יעלה השנה?
DOG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DOG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:04:12 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

