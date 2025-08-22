DOG GO TO THE MOON (DOG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002537. במהלך 24 השעות האחרונות, DOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002525 לבין שיא של $ 0.002919, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.009947045275834055, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001001575648348698.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOG השתנה ב -3.47% במהלך השעה האחרונה, -5.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
DOG GO TO THE MOON (DOG) מידע שוק
No.171
$ 253.70M
$ 1.04M
$ 253.70M
100.00B
100,000,000,000
100,000,000,000
100.00%
0.01%
BTCRUNES
שווי השוק הנוכחי של DOG GO TO THE MOON הוא $ 253.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.04M. ההיצע במחזור של DOG הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 253.70M.
DOG GO TO THE MOON (DOG) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של DOG GO TO THE MOONהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00014284
-5.33%
30 ימים
$ -0.00106
-29.47%
60 ימים
$ -0.001499
-37.15%
90 ימים
$ -0.002727
-51.81%
DOG GO TO THE MOON שינוי מחיר היום
היום,DOG רשם שינוי של $ -0.00014284 (-5.33%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
DOG GO TO THE MOON שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00106 (-29.47%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
DOG GO TO THE MOON שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,DOG ראה שינוי של $ -0.001499 (-37.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
DOG GO TO THE MOON שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002727 (-51.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DOG GO TO THE MOON (DOG)?
DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.
