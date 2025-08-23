עוד על TRUMP

OFFICIAL TRUMP סֵמֶל

OFFICIAL TRUMP מְחִיר(TRUMP)

1 TRUMP ל USDמחיר חי:

$8.41
-2.86%1D
USD
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:59:06 (UTC+8)

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 8.3
24 שעות נמוך
$ 8.947
גבוה 24 שעות

$ 8.3
$ 8.947
$ 75.35181987642682
$ 1.208445100143142
+0.04%

-2.86%

-7.41%

-7.41%

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 8.409. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 8.3 לבין שיא של $ 8.947, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 75.35181987642682, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.208445100143142.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUMP השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -2.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) מידע שוק

No.55

$ 1.68B
$ 21.36M
$ 8.41B
200.00M
999,999,993.45
999,999,312.617036
19.99%

0.04%

SOL

שווי השוק הנוכחי של OFFICIAL TRUMP הוא $ 1.68B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.36M. ההיצע במחזור של TRUMP הוא 200.00M, עם היצע כולל של 999999312.617036. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.41B.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של OFFICIAL TRUMPהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.24761-2.86%
30 ימים$ -1.721-16.99%
60 ימים$ -0.48-5.40%
90 ימים$ -4.443-34.58%
OFFICIAL TRUMP שינוי מחיר היום

היום,TRUMP רשם שינוי של $ -0.24761 (-2.86%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

OFFICIAL TRUMP שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -1.721 (-16.99%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

OFFICIAL TRUMP שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TRUMP ראה שינוי של $ -0.48 (-5.40%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

OFFICIAL TRUMP שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -4.443 (-34.58%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של OFFICIAL TRUMP (TRUMP)?

בדוק את OFFICIAL TRUMP עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOFFICIAL TRUMP (TRUMP)

the official Trump memecoin

OFFICIAL TRUMP זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול OFFICIAL TRUMPההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTRUMP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים OFFICIAL TRUMPאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOFFICIAL TRUMP לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

OFFICIAL TRUMPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OFFICIAL TRUMP (TRUMP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OFFICIAL TRUMP (TRUMP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OFFICIAL TRUMP.

בדוק את OFFICIAL TRUMP תחזית המחיר עכשיו‏!

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OFFICIAL TRUMP (TRUMP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRUMP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

מחפש איך לקנותOFFICIAL TRUMP? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש OFFICIAL TRUMPב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TRUMP למטבעות מקומיים

1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל VND
221,282.835
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל AUD
A$12.86577
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל GBP
6.22266
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל EUR
7.14765
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל USD
$8.409
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל MYR
RM35.3178
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל TRY
344.769
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל JPY
¥1,236.123
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל ARS
ARS$11,108.289
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל RUB
679.78356
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל INR
736.20795
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל IDR
Rp135,629.01327
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל KRW
11,662.94664
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל PHP
476.45394
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל EGP
￡E.407.8365
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל BRL
R$45.57678
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל CAD
C$11.60442
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל BDT
1,023.03894
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל NGN
12,857.78145
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל COP
$33,771.04854
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל ZAR
R.147.74613
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל UAH
348.55305
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל VES
Bs1,177.26
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל CLP
$8,072.64
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל PKR
Rs2,384.11968
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל KZT
4,499.15136
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל THB
฿272.78796
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל TWD
NT$256.30632
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל AED
د.إ30.86103
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל CHF
Fr6.7272
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל HKD
HK$65.67429
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל AMD
֏3,219.30156
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל MAD
.د.م75.681
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל MXN
$156.57558
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל SAR
ريال31.53375
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל PLN
30.60876
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל RON
лв36.32688
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל SEK
kr79.96959
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל BGN
лв14.04303
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל HUF
Ft2,858.2191
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל CZK
176.42082
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל KWD
د.ك2.564745
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל ILS
28.33833
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל AOA
Kz7,665.39213
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל BHD
.د.ب3.170193
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל BMD
$8.409
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל DKK
kr53.64942
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל HNL
L220.14762
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל MUR
383.78676
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל NAD
$147.40977
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל NOK
kr84.84681
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל NZD
$14.2953
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל PAB
B/.8.409
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל PGK
K35.48598
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל QAR
ر.ق30.52467
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ל RSD
дин.842.32953

OFFICIAL TRUMP מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של OFFICIAL TRUMP, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרOFFICIAL TRUMP הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על OFFICIAL TRUMP

כמה שווה OFFICIAL TRUMP (TRUMP) היום?
החי TRUMPהמחיר ב USD הוא 8.409 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRUMP ל USD?
המחיר הנוכחי של TRUMP ל USD הוא $ 8.409. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OFFICIAL TRUMP?
שווי השוק של TRUMP הוא $ 1.68B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRUMP?
ההיצע במחזור של TRUMP הוא 200.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRUMP?
‏‏TRUMP השיג מחיר שיא (ATH) של 75.35181987642682 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRUMP?
TRUMP ‏‏רשם מחירATL של 1.208445100143142 USD.
מהו נפח המסחר של TRUMP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRUMP הוא $ 21.36M USD.
האם TRUMP יעלה השנה?
TRUMP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRUMP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:59:06 (UTC+8)

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

