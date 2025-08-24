עוד על SPX

SPX מידע על מחיר

SPX מסמך לבן

SPX אתר רשמי

SPX טוקניומיקה

SPX תחזית מחיר

SPX היסטוריה

SPX מדריך קנייה

SPXממיר מטבעות לפיאט

SPX ספוט

SPX חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

SPX6900 סֵמֶל

SPX6900 מְחִיר(SPX)

1 SPX ל USDמחיר חי:

$1.2724
$1.2724$1.2724
-3.14%1D
USD
SPX6900 (SPX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:15:55 (UTC+8)

SPX6900 (SPX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.235
$ 1.235$ 1.235
24 שעות נמוך
$ 1.4093
$ 1.4093$ 1.4093
גבוה 24 שעות

$ 1.235
$ 1.235$ 1.235

$ 1.4093
$ 1.4093$ 1.4093

$ 2.276243240417843
$ 2.276243240417843$ 2.276243240417843

$ 0.000002634158164523
$ 0.000002634158164523$ 0.000002634158164523

+0.10%

-3.13%

-10.98%

-10.98%

SPX6900 (SPX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.2724. במהלך 24 השעות האחרונות, SPX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.235 לבין שיא של $ 1.4093, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.276243240417843, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000002634158164523.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPX השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -3.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SPX6900 (SPX) מידע שוק

No.72

$ 1.18B
$ 1.18B$ 1.18B

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

$ 1.27B
$ 1.27B$ 1.27B

930.99M
930.99M 930.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

930,993,090.07
930,993,090.07 930,993,090.07

93.09%

0.03%

ETH

שווי השוק הנוכחי של SPX6900 הוא $ 1.18B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.28M. ההיצע במחזור של SPX הוא 930.99M, עם היצע כולל של 930993090.07. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.27B.

SPX6900 (SPX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SPX6900היום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.041249-3.13%
30 ימים$ -0.7184-36.09%
60 ימים$ +0.0288+2.31%
90 ימים$ +0.3532+38.42%
SPX6900 שינוי מחיר היום

היום,SPX רשם שינוי של $ -0.041249 (-3.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SPX6900 שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.7184 (-36.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SPX6900 שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SPX ראה שינוי של $ +0.0288 (+2.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SPX6900 שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.3532 (+38.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SPX6900 (SPX)?

בדוק את SPX6900 עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSPX6900 (SPX)

SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.

SPX6900 זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SPX6900ההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSPX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SPX6900אודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSPX6900 לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SPX6900תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SPX6900 (SPX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SPX6900 (SPX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SPX6900.

בדוק את SPX6900 תחזית המחיר עכשיו‏!

SPX6900 (SPX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SPX6900 (SPX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SPX6900 (SPX)

מחפש איך לקנותSPX6900? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SPX6900ב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SPX למטבעות מקומיים

1 SPX6900(SPX) ל VND
33,483.206
1 SPX6900(SPX) ל AUD
A$1.946772
1 SPX6900(SPX) ל GBP
0.941576
1 SPX6900(SPX) ל EUR
1.08154
1 SPX6900(SPX) ל USD
$1.2724
1 SPX6900(SPX) ל MYR
RM5.34408
1 SPX6900(SPX) ל TRY
52.155676
1 SPX6900(SPX) ל JPY
¥187.0428
1 SPX6900(SPX) ל ARS
ARS$1,707.917072
1 SPX6900(SPX) ל RUB
102.669956
1 SPX6900(SPX) ל INR
111.373172
1 SPX6900(SPX) ל IDR
Rp20,522.577772
1 SPX6900(SPX) ל KRW
1,767.210912
1 SPX6900(SPX) ל PHP
72.068736
1 SPX6900(SPX) ל EGP
￡E.61.736848
1 SPX6900(SPX) ל BRL
R$6.87096
1 SPX6900(SPX) ל CAD
C$1.755912
1 SPX6900(SPX) ל BDT
154.800184
1 SPX6900(SPX) ל NGN
1,945.56322
1 SPX6900(SPX) ל COP
$5,110.034744
1 SPX6900(SPX) ל ZAR
R.22.356068
1 SPX6900(SPX) ל UAH
52.74098
1 SPX6900(SPX) ל VES
Bs178.136
1 SPX6900(SPX) ל CLP
$1,221.504
1 SPX6900(SPX) ל PKR
Rs360.750848
1 SPX6900(SPX) ל KZT
680.784896
1 SPX6900(SPX) ל THB
฿41.263932
1 SPX6900(SPX) ל TWD
NT$38.74458
1 SPX6900(SPX) ל AED
د.إ4.669708
1 SPX6900(SPX) ל CHF
Fr1.01792
1 SPX6900(SPX) ל HKD
HK$9.937444
1 SPX6900(SPX) ל AMD
֏487.125616
1 SPX6900(SPX) ל MAD
.د.م11.4516
1 SPX6900(SPX) ל MXN
$23.628468
1 SPX6900(SPX) ל SAR
ريال4.7715
1 SPX6900(SPX) ל PLN
4.631536
1 SPX6900(SPX) ל RON
лв5.496768
1 SPX6900(SPX) ל SEK
kr12.125972
1 SPX6900(SPX) ל BGN
лв2.124908
1 SPX6900(SPX) ל HUF
Ft432.336072
1 SPX6900(SPX) ל CZK
26.707676
1 SPX6900(SPX) ל KWD
د.ك0.388082
1 SPX6900(SPX) ל ILS
4.275264
1 SPX6900(SPX) ל AOA
Kz1,159.881668
1 SPX6900(SPX) ל BHD
.د.ب0.4796948
1 SPX6900(SPX) ל BMD
$1.2724
1 SPX6900(SPX) ל DKK
kr8.117912
1 SPX6900(SPX) ל HNL
L33.311432
1 SPX6900(SPX) ל MUR
58.072336
1 SPX6900(SPX) ל NAD
$22.305172
1 SPX6900(SPX) ל NOK
kr12.825792
1 SPX6900(SPX) ל NZD
$2.16308
1 SPX6900(SPX) ל PAB
B/.1.2724
1 SPX6900(SPX) ל PGK
K5.369528
1 SPX6900(SPX) ל QAR
ر.ق4.618812
1 SPX6900(SPX) ל RSD
дин.127.49448

SPX6900 מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SPX6900, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSPX6900 הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SPX6900

כמה שווה SPX6900 (SPX) היום?
החי SPXהמחיר ב USD הוא 1.2724 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPX ל USD?
המחיר הנוכחי של SPX ל USD הוא $ 1.2724. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SPX6900?
שווי השוק של SPX הוא $ 1.18B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPX?
ההיצע במחזור של SPX הוא 930.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPX?
‏‏SPX השיג מחיר שיא (ATH) של 2.276243240417843 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPX?
SPX ‏‏רשם מחירATL של 0.000002634158164523 USD.
מהו נפח המסחר של SPX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPX הוא $ 1.28M USD.
האם SPX יעלה השנה?
SPX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:15:55 (UTC+8)

SPX6900 (SPX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SPX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SPX
SPX
USD
USD

1 SPX = 1.2724 USD

מסחרSPX

USDCSPX
$1.2702
$1.2702$1.2702
-3.42%
USDTSPX
$1.2724
$1.2724$1.2724
-3.18%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד