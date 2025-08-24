SPX6900 (SPX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.2724. במהלך 24 השעות האחרונות, SPX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.235 לבין שיא של $ 1.4093, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.276243240417843, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000002634158164523.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPX השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -3.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
SPX6900 (SPX) מידע שוק
No.72
$ 1.18B
$ 1.28M
$ 1.27B
930.99M
1,000,000,000
930,993,090.07
93.09%
0.03%
ETH
שווי השוק הנוכחי של SPX6900 הוא $ 1.18B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.28M. ההיצע במחזור של SPX הוא 930.99M, עם היצע כולל של 930993090.07. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.27B.
SPX6900 (SPX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של SPX6900היום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.041249
-3.13%
30 ימים
$ -0.7184
-36.09%
60 ימים
$ +0.0288
+2.31%
90 ימים
$ +0.3532
+38.42%
SPX6900 שינוי מחיר היום
היום,SPX רשם שינוי של $ -0.041249 (-3.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
SPX6900 שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.7184 (-36.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
SPX6900 שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SPX ראה שינוי של $ +0.0288 (+2.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
SPX6900 שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.3532 (+38.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SPX6900 (SPX)?
SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.
SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.
SPX6900תחזית מחיר (USD)
כמה יהיה SPX6900 (SPX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SPX6900 (SPX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SPX6900.
הבנת הטוקנומיקה של SPX6900 (SPX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות SPX6900 (SPX)
מחפש איך לקנותSPX6900? התהליך פשוט וללא בעיות!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.