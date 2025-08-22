עוד על NPC

Non-Playable Coin סֵמֶל

Non-Playable Coin מְחִיר(NPC)

Non-Playable Coin (NPC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:37:41 (UTC+8)

Non-Playable Coin (NPC) מידע על מחיר (USD)

Non-Playable Coin (NPC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.025602. במהלך 24 השעות האחרונות, NPC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.024474 לבין שיא של $ 0.029, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NPCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.06683314102574428, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000004232086353491.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NPC השתנה ב +2.02% במהלך השעה האחרונה, -3.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Non-Playable Coin הוא $ 192.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 521.57K. ההיצע במחזור של NPC הוא 7.51B, עם היצע כולל של 8050126520. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 206.10M.

Non-Playable Coin (NPC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Non-Playable Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00085455-3.23%
30 ימים$ -0.002081-7.52%
60 ימים$ +0.011258+78.48%
90 ימים$ +0.009652+60.51%
Non-Playable Coin שינוי מחיר היום

היום,NPC רשם שינוי של $ -0.00085455 (-3.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Non-Playable Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002081 (-7.52%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Non-Playable Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NPC ראה שינוי של $ +0.011258 (+78.48%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Non-Playable Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.009652 (+60.51%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Non-Playable Coin (NPC)?

בדוק את Non-Playable Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNon-Playable Coin (NPC)

Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.

Non-Playable Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Non-Playable Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNPC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Non-Playable Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNon-Playable Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Non-Playable Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Non-Playable Coin (NPC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Non-Playable Coin (NPC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Non-Playable Coin.

בדוק את Non-Playable Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Non-Playable Coin (NPC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Non-Playable Coin (NPC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NPC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Non-Playable Coin (NPC)

מחפש איך לקנותNon-Playable Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Non-Playable Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Non-Playable Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Non-Playable Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNon-Playable Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Non-Playable Coin

כמה שווה Non-Playable Coin (NPC) היום?
החי NPCהמחיר ב USD הוא 0.025602 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NPC ל USD?
המחיר הנוכחי של NPC ל USD הוא $ 0.025602. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Non-Playable Coin?
שווי השוק של NPC הוא $ 192.24M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NPC?
ההיצע במחזור של NPC הוא 7.51B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NPC?
‏‏NPC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.06683314102574428 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NPC?
NPC ‏‏רשם מחירATL של 0.000004232086353491 USD.
מהו נפח המסחר של NPC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NPC הוא $ 521.57K USD.
האם NPC יעלה השנה?
NPC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NPC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:37:41 (UTC+8)

