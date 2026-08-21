Genius מחיר היום

מחיר Genius (GENIUS) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.31193, עם שינוי של 0.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GENIUS ל ILS הוא ₪ 0.31193 לכל GENIUS.

Genius כרגע מדורג במקום #146 לפי שווי שוק של ₪ 104.61M, עם היצע במחזור של 335.38M GENIUS. ב‑24 השעות האחרונות, GENIUS סחר בין ₪ 0.29724 (נמוך) ל ₪ 0.3443 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 2.840882085374681504, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.5200962749704800052.

ביצועים לטווח קצר, GENIUS נע ב +0.28% בשעה האחרונה ו -20.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 122.56K.

Genius (GENIUS) מידע שוק

דירוג No.146 שווי שוק ₪ 104.61M₪ 104.61M ₪ 104.61M נפח (24 שעות) ₪ 122.56K₪ 122.56K ₪ 122.56K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 311.93M₪ 311.93M ₪ 311.93M אספקת מחזור 335.38M 335.38M 335.38M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 953,973,324.288 953,973,324.288 953,973,324.288 שיעור מחזור 33.53% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Genius הוא ₪ 104.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 122.56K. ההיצע במחזור של GENIUS הוא 335.38M, עם היצע כולל של 953973324.288. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 311.93M.