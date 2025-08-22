עוד על ZEN

Horizen (ZEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:45:34 (UTC+8)

Horizen (ZEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 7.77
$ 7.77$ 7.77
24 שעות נמוך
$ 8.628
$ 8.628$ 8.628
גבוה 24 שעות

$ 7.77
$ 7.77$ 7.77

$ 8.628
$ 8.628$ 8.628

$ 168.15416287
$ 168.15416287$ 168.15416287

$ 3.092439889907837
$ 3.092439889907837$ 3.092439889907837

-1.41%

-6.45%

+1.98%

+1.98%

Horizen (ZEN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 7.799. במהלך 24 השעות האחרונות, ZEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 7.77 לבין שיא של $ 8.628, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 168.15416287, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.092439889907837.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZEN השתנה ב -1.41% במהלך השעה האחרונה, -6.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Horizen (ZEN) מידע שוק

No.292

$ 135.22M
$ 135.22M$ 135.22M

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

$ 163.78M
$ 163.78M$ 163.78M

17.34M
17.34M 17.34M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

82.56%

NONE

שווי השוק הנוכחי של Horizen הוא $ 135.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.50M. ההיצע במחזור של ZEN הוא 17.34M, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 163.78M.

Horizen (ZEN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Horizenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.53779-6.45%
30 ימים$ -0.973-11.10%
60 ימים$ +0.431+5.84%
90 ימים$ -1.791-18.68%
Horizen שינוי מחיר היום

היום,ZEN רשם שינוי של $ -0.53779 (-6.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Horizen שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.973 (-11.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Horizen שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZEN ראה שינוי של $ +0.431 (+5.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Horizen שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.791 (-18.68%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Horizen (ZEN)?

בדוק את Horizen עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHorizen (ZEN)

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Horizen זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Horizenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקZEN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Horizenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHorizen לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Horizenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Horizen (ZEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Horizen (ZEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Horizen.

בדוק את Horizen תחזית המחיר עכשיו‏!

Horizen (ZEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Horizen (ZEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Horizen (ZEN)

מחפש איך לקנותHorizen? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Horizenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Horizen מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Horizen, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHorizen הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Horizen

כמה שווה Horizen (ZEN) היום?
החי ZENהמחיר ב USD הוא 7.799 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZEN ל USD?
המחיר הנוכחי של ZEN ל USD הוא $ 7.799. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Horizen?
שווי השוק של ZEN הוא $ 135.22M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZEN?
ההיצע במחזור של ZEN הוא 17.34M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZEN?
‏‏ZEN השיג מחיר שיא (ATH) של 168.15416287 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZEN?
ZEN ‏‏רשם מחירATL של 3.092439889907837 USD.
מהו נפח המסחר של ZEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZEN הוא $ 1.50M USD.
האם ZEN יעלה השנה?
ZEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:45:34 (UTC+8)

