Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

Pudgy Penguins זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pudgy Penguinsההשקעות שלך בצורה יעילה.



לבדוקPENGU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

לקרוא ביקורות וניתוחים Pudgy Penguinsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPudgy Penguins לחלקה ומושכלת.

Pudgy Penguins (PENGU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pudgy Penguins (PENGU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PENGU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Pudgy Penguins (PENGU)

מחפש איך לקנותPudgy Penguins? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pudgy Penguinsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PENGU למטבעות מקומיים

Pudgy Penguins מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Pudgy Penguins, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Pudgy Penguins כמה שווה Pudgy Penguins (PENGU) היום? החי PENGUהמחיר ב USD הוא 0.031758 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי PENGU ל USD? $ 0.031758 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של PENGU ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Pudgy Penguins? שווי השוק של PENGU הוא $ 2.00B USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של PENGU? ההיצע במחזור של PENGU הוא 62.86B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PENGU? ‏‏PENGU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05738 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PENGU? PENGU ‏‏רשם מחירATL של 0.003714633269373105 USD . מהו נפח המסחר של PENGU? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PENGU הוא $ 42.57M USD . האם PENGU יעלה השנה? PENGU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PENGU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Pudgy Penguins (PENGU) עדכונים חשובים מהתעשייה

