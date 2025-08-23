עוד על PENGU

Pudgy Penguins סֵמֶל

Pudgy Penguins מְחִיר(PENGU)

Pudgy Penguins (PENGU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:04:14 (UTC+8)

Pudgy Penguins (PENGU) מידע על מחיר (USD)

Pudgy Penguins (PENGU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.031758. במהלך 24 השעות האחרונות, PENGU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.031369 לבין שיא של $ 0.036, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PENGUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05738, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003714633269373105.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PENGU השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -6.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pudgy Penguins (PENGU) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Pudgy Penguins הוא $ 2.00B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 42.57M. ההיצע במחזור של PENGU הוא 62.86B, עם היצע כולל של 88888888888. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.82B.

Pudgy Penguins (PENGU) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Pudgy Penguinsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0023144-6.79%
30 ימים$ -0.010513-24.88%
60 ימים$ +0.02234+237.20%
90 ימים$ +0.018655+142.37%
Pudgy Penguins שינוי מחיר היום

היום,PENGU רשם שינוי של $ -0.0023144 (-6.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Pudgy Penguins שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.010513 (-24.88%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Pudgy Penguins שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PENGU ראה שינוי של $ +0.02234 (+237.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Pudgy Penguins שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.018655 (+142.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pudgy Penguins (PENGU)?

בדוק את Pudgy Penguins עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPudgy Penguins (PENGU)

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

Pudgy Penguinsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pudgy Penguins (PENGU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pudgy Penguins (PENGU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pudgy Penguins.

בדוק את Pudgy Penguins תחזית המחיר עכשיו‏!

Pudgy Penguins (PENGU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pudgy Penguins (PENGU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PENGU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Pudgy Penguins (PENGU)

מחפש איך לקנותPudgy Penguins? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pudgy Penguinsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PENGU למטבעות מקומיים

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Pudgy Penguins

כמה שווה Pudgy Penguins (PENGU) היום?
החי PENGUהמחיר ב USD הוא 0.031758 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PENGU ל USD?
המחיר הנוכחי של PENGU ל USD הוא $ 0.031758. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pudgy Penguins?
שווי השוק של PENGU הוא $ 2.00B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PENGU?
ההיצע במחזור של PENGU הוא 62.86B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PENGU?
‏‏PENGU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05738 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PENGU?
PENGU ‏‏רשם מחירATL של 0.003714633269373105 USD.
מהו נפח המסחר של PENGU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PENGU הוא $ 42.57M USD.
האם PENGU יעלה השנה?
PENGU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PENGU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:04:14 (UTC+8)

Pudgy Penguins (PENGU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

