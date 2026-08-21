Baby Claw מחיר היום

מחיר Baby Claw (BABYCLAW) בזמן אמת היום הוא $ 0.091376, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYCLAW ל USD הוא $ 0.091376 לכל BABYCLAW.

Baby Claw כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 91,376,294, עם היצע במחזור של 1.00B BABYCLAW. ב‑24 השעות האחרונות, BABYCLAW סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYCLAW נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.43.

Baby Claw (BABYCLAW) מידע שוק

שווי שוק $ 91.38M$ 91.38M $ 91.38M נפח (24 שעות) $ 5.43$ 5.43 $ 5.43 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 91.38M$ 91.38M $ 91.38M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Baby Claw הוא $ 91.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.43. ההיצע במחזור של BABYCLAW הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.38M.