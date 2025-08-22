עוד על WIF

dogwifhat sol סֵמֶל

dogwifhat sol מְחִיר(WIF)

1 WIF ל USDמחיר חי:

-5.48%1D
USD
dogwifhat sol (WIF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:52:11 (UTC+8)

dogwifhat sol (WIF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.85%

-5.48%

-5.27%

-5.27%

dogwifhat sol (WIF) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.828. במהלך 24 השעות האחרונות, WIF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.813 לבין שיא של $ 0.922, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.8499674634069185, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000023439977993792.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIF השתנה ב +0.85% במהלך השעה האחרונה, -5.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dogwifhat sol (WIF) מידע שוק

No.89

99.99%

0.02%

SOL

שווי השוק הנוכחי של dogwifhat sol הוא $ 827.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 32.41M. ההיצע במחזור של WIF הוא 998.84M, עם היצע כולל של 998840095.91718. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 827.04M.

dogwifhat sol (WIF) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של dogwifhat solהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.04795-5.48%
30 ימים$ -0.248-23.05%
60 ימים$ +0.055+7.11%
90 ימים$ -0.305-26.92%
dogwifhat sol שינוי מחיר היום

היום,WIF רשם שינוי של $ -0.04795 (-5.48%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

dogwifhat sol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.248 (-23.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

dogwifhat sol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WIF ראה שינוי של $ +0.055 (+7.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

dogwifhat sol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.305 (-26.92%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של dogwifhat sol (WIF)?

בדוק את dogwifhat sol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהdogwifhat sol (WIF)

dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain.

dogwifhat sol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול dogwifhat solההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWIF את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים dogwifhat solאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךdogwifhat sol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

dogwifhat solתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה dogwifhat sol (WIF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות dogwifhat sol (WIF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור dogwifhat sol.

בדוק את dogwifhat sol תחזית המחיר עכשיו‏!

dogwifhat sol (WIF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של dogwifhat sol (WIF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WIF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות dogwifhat sol (WIF)

מחפש איך לקנותdogwifhat sol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש dogwifhat solב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WIF למטבעות מקומיים

dogwifhat sol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של dogwifhat sol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרdogwifhat sol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על dogwifhat sol

כמה שווה dogwifhat sol (WIF) היום?
החי WIFהמחיר ב USD הוא 0.828 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WIF ל USD?
המחיר הנוכחי של WIF ל USD הוא $ 0.828. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של dogwifhat sol?
שווי השוק של WIF הוא $ 827.04M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WIF?
ההיצע במחזור של WIF הוא 998.84M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WIF?
‏‏WIF השיג מחיר שיא (ATH) של 4.8499674634069185 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WIF?
WIF ‏‏רשם מחירATL של 0.000023439977993792 USD.
מהו נפח המסחר של WIF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WIF הוא $ 32.41M USD.
האם WIF יעלה השנה?
WIF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WIF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

