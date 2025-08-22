עוד על ORDI

ORDI (ORDI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:17:39 (UTC+8)

ORDI (ORDI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 8.905
$ 8.905$ 8.905
24 שעות נמוך
$ 10.05
$ 10.05$ 10.05
גבוה 24 שעות

$ 8.905
$ 8.905$ 8.905

$ 10.05
$ 10.05$ 10.05

$ 96.17437583429198
$ 96.17437583429198$ 96.17437583429198

$ 2.863915241348155
$ 2.863915241348155$ 2.863915241348155

-1.08%

-6.46%

+0.02%

+0.02%

ORDI (ORDI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 8.95. במהלך 24 השעות האחרונות, ORDI נסחר בטווח שבין שפל של $ 8.905 לבין שיא של $ 10.05, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORDIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 96.17437583429198, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.863915241348155.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORDI השתנה ב -1.08% במהלך השעה האחרונה, -6.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ORDI (ORDI) מידע שוק

No.236

$ 187.95M
$ 187.95M$ 187.95M

$ 6.39M
$ 6.39M$ 6.39M

$ 187.95M
$ 187.95M$ 187.95M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

100.00%

BRC20

שווי השוק הנוכחי של ORDI הוא $ 187.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.39M. ההיצע במחזור של ORDI הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 187.95M.

ORDI (ORDI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ORDIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.61893-6.46%
30 ימים$ -1.224-12.04%
60 ימים$ +1.874+26.48%
90 ימים$ -1.673-15.75%
ORDI שינוי מחיר היום

היום,ORDI רשם שינוי של $ -0.61893 (-6.46%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ORDI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -1.224 (-12.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ORDI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ORDI ראה שינוי של $ +1.874 (+26.48%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ORDI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.673 (-15.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ORDI (ORDI)?

בדוק את ORDI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהORDI (ORDI)

ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain.

ORDI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ORDIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקORDI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ORDIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךORDI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ORDIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ORDI (ORDI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ORDI (ORDI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ORDI.

בדוק את ORDI תחזית המחיר עכשיו‏!

ORDI (ORDI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ORDI (ORDI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ORDI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ORDI (ORDI)

מחפש איך לקנותORDI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ORDIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ORDI למטבעות מקומיים

ORDI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ORDI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ORDI

כמה שווה ORDI (ORDI) היום?
החי ORDIהמחיר ב USD הוא 8.95 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ORDI ל USD?
המחיר הנוכחי של ORDI ל USD הוא $ 8.95. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ORDI?
שווי השוק של ORDI הוא $ 187.95M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ORDI?
ההיצע במחזור של ORDI הוא 21.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ORDI?
‏‏ORDI השיג מחיר שיא (ATH) של 96.17437583429198 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ORDI?
ORDI ‏‏רשם מחירATL של 2.863915241348155 USD.
מהו נפח המסחר של ORDI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ORDI הוא $ 6.39M USD.
האם ORDI יעלה השנה?
ORDI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ORDI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:17:39 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

